Ultah ke-2, Lips Hero barenbliss Masih jadi Favorit Pencinta K-Beauty di Indonesia

(Tia Maulidiya di depan booth Born 2 Shine barenbliss di Mall Kota Kasblanka. Foto: Dok. Yuni)

Born 2 Shine

(yyy)

Dalam beberapa tahun terakhir, tren kecantikan Korea ( K-Beauty ) menjamur di berbagai negara termasuk Indonesia. Mulai dari produk-produk perawatan kulit hingga make up selalu menjadi incaran para beauty enthusiast.Fenomena ini menjadi salah satu alasan jenama kecantikan asal Korea Selatan, barenbliss (BNB) menghadirkan berbagai produknya di Indonesia pada tahun 25 Agustus 2021 lalu.Sejak itu, hingga kini BNB berusia dua tahun, produk lipstik yang termasuk dalam rangkaian Lips Hero menjadi produk unggulan barenbliss dan yang paling banyak dicari generasi muda pencinta lip tint."Yang paling viral dan favorit pencinta K-Beauty adalah lip tint shade nomor 4. Lip tint ini memberikan finishing glossy dan natural. Bisa bikin bibir terlihat healthy dan natural," ungkap Dwi Agusti Maulidiya, Public Relations Manager barenbliss Indonesia atau akrab disapa Tia.Lebih lanjut, Tia menjelaskan BNB Lips Hero, terdiri dari Full Bloom Transfer proof Matte Tint sebagai pilihan lain untukmu yang menginginkan tampilan bibir yang bold dengan hasil matte dan transfer proof.Sementara, Cherry Makes Cheerful Lip Velvet adalah lip velvet bertekstur mousse dengan aroma buah ceri menyegarkan dengan hasil akhir yang lebih ringan atau powdery."Peach Makes Perfect Lip Tint untuk hasil finishing yang glossy dan melembapkan bibir hingga 12 jam serta cocok untuk natural make up, khususnya no make up make up look dan cocok dipakai setiap hari. Ketiga rangkaian produk bibir ini mengandung Macadamia Organic Oil, Vitamin E, dan Hyaluronic Acid untuk bibir yang kenyal dan sehat," jelasnya dalam acara barenbliss 'Born 2 Shine' di Mall Kota Kasablanka, Selasa (8/9/2023).Menurut Tia, selain lip tint, Bloomatte Complexion dan Mascara juga menjadi produk banyak diminati. Nah, untuk merayakan dua tahun perjalanannya menemani beauty enthusiast di Indonesia. Pada momen istimewa ini, BNB mengajak kita semua untuk Born 2 Shine!BNB 2nd Anniversary akan diselenggarakan selama selama 7-13 Agustus 2023 di Food Society GF, Mall Kota Kasablanka. Pada pameran ini kamu bisa mendapatkan diskon produk-produk BNB up to 30 persen dan merasakan experience all BNB product karena akan ada banyak free gift yang bisa kamu dapatkan.Selain itu, di event ini akan ada banyak artist yang hadir termasuk Sarah Tumiwa, pemenang Indonesia Top Model sekaligus BNB Make Up Muse."Pada ulang tahun ke-2, BNB tidak hanya merayakan ulang tahun, tetapi juga merayakan rule-breakers, perayaan akan keberanian kamu semua yang berani mendobrak standar kecantikan, yang percaya pada diri sendiri dan berani berubah. BNB percaya, bahwa kita semua BORN 2 SHINES!" tutup Tia.