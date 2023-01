Jaga kelembapan kulit

Jangan menggaruk dan memencet

Gunakan pemutih

(Cara paling efektif untuk mencegah perubahan warna akibat sinar matahari adalah dengan rajin mengoleskan tabir surya. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Pertimbangkan pencerah wajah

Lindungi kulit dari sinar matahari

Gunakan skincare

(yyy)

Jika kamu terganggu oleh bintik-bintik gelap akibat hiperpigmentasi pada kulit, jangan khawatir. Pasalnya, saat ini ada lebih banyak pilihan untuk menghapus perubahan warna yang tidak berbahaya namun menjengkelkan yang disebut hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi sendiri merupakan bagian kulit mana pun yang terlihat lebih gelap dari warna kulit alami karena melanin pigmen coklat yang diproduksi secara berlebihan.Kondisi ini dapat dilihat pada bintik-bintik penuaan dan bintik matahari, seperti yang dicatat oleh Cleveland Clinic. Saat ini, ada banyak korektor bintik hitam yang dapat dipilih, tetapi sama pentingnya untuk mengatasinya secara preventif.Nah, menukil dari Everyday Health, langkah-langkah yang terbukti secara ilmiah berikut dapat membantumu menghilangkan hiperpigmentasi, di antaranya:Tujuanmu pada hiperpigmentasi adalah untuk mencerahkan bintik-bintik gelap. Nah, untuk penggunaan pelembap over-the-counter (OTC) yang efektif harus mengandung bahan-bahan yang bermanfaat bagi kulit dengan cara lain."Selain mengatasi masalah pigmen, produk yang bagus akan memiliki zat pelembap seperti gliserin atau asam hialuronat, dan bahkan mungkin retinol untuk meningkatkan pergantian sel," ujar Doris J. Day, MD, asisten profesor klinis dermatologi di NYU Medical.Pelembap yang baik juga dapat memulihkan pelindung lipid, atau lemak, kulit, membantu sel-sel kulit baru tetap sehat saat mereka naik ke permukaan menggantikan yang lama."Menggaruk dan mencungkil suatu tempat hanya akan meningkatkan peradangan yang menyebabkan perubahan warna kulit," jelas Jeanine Downie, MD, dokter kulit dan direktur Image Dermatology di Montclair, New Jersey.Semakin cepat menangani hiperpigmentasi, semakin mudah untuk menghapusnya. "Pigmen pada bintik-bintik coklat dapat bergerak lebih dalam ke kulit seiring waktu," jelas Dr. Downie.Bahan pembasmi noda yang harus dicari dalam perawatan skincare termasuk asam azelaic dan glikolat, vitamin C, dan retinoid, kata American Academy of Dermatology Association (AAD).Perawatan yang mengandung bahan-bahan seperti vitamin C, akar licorice, dan asam kojic membantu mengurangi hiperpigmentasi dengan menghambat tirosinase, enzim yang bertanggung jawab untuk pembentukan melanin penggelap kulit, kata Ni'Kita Wilson, ahli kimia kosmetik di New York City. Namun, AAD sangat memperingatkan agar tidak menggunakan pemutih cair pada kulit.Jika pengobatan perawatan wajah yang dijual bebas tidak membantu, inilah waktunya untuk menghubungi profesional. Dermatologists menganggap produk dengan hydroquinone, sendiri atau dikombinasikan dengan pencerah lainnya, menjadi standar emas untuk memudarkan bintik hitam karena memperlambat produksi pigmen. Ini tersedia dengan resep, sesuai Food and Drug Administration (FDA) AS."Kkarena tidak seperti banyak bahan dalam produk OTC, ini hampir selalu berhasil menghilangkan hiperpigmentasi. Mintalah dokter kulit memantau perawatan hidrokuinon dengan cermat. Karena dalam konsentrasi tinggi hidrokuinon dapat menyebabkan sensitivitas terhadap sinar matahari dan dapat memutihkan kulit," saran Dr. Downie.Cara paling efektif untuk mencegah perubahan warna akibat sinar matahari adalah dengan rajin mengoleskan tabir surya spektrum luas dengan faktor perlindungan matahari (SPF) 30 atau lebih, setiap hari, bahkan pada hari mendung atau dingin. Sinar UV hanya mengirim pigmen ke overdrive, mengubah bintik hitam menjadi lebih gelap. Kamu harus memakai tabir surya setiap hari di area yang terbuka. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) menyarankan untuk memilih produk yang mengandung Mexoryl, Parsol 1789, titanium dioksida, seng oksida, atau avobenzone.Selain perawatan dan perlindungan terhadap sinar matahari, ada tindakan pencegahan lain yang dapat dilakukan untuk meminimalkan timbulnya bintik hitam di masa mendatang. Gunakan produk perawatan kulit lembut yang tidak menyengat atau membakar, karena iritasi dapat memperburuk atau memicu hiperpigmentasi. Selain itu, lindungi diri dari pemicu penggelapan kulit umum lainnya dengan menggunakan obat jerawat untuk melawan jerawat, serta semprotan serangga untuk mencegah gigitan.