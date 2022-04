CelebrateWomenCelebrateBeauty, Dukungan untuk Perempuan Tampil Sehat, Cantik dan Bersinar

(Menurut Puch, perawatan kulit wajah harus menjadi ritual wajib di pagi dan malam hari untuk mendapatkan hasil yang optimal. Foto: Dok. Istimewa)

Bertepatan dengan Hari Kartini, ritel modern kesehatan dan kecantikan Guardian kembali mengadakan Guardian Beauty Days yang berlangsung pada 21-24 April 2022 di semua outlet Guardian dan sejumlah platform belanja online.Mengusung tema #CelebrateWomenCelebrateBeauty, kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap perempuan Indonesia agar senantiasa sehat, cantik, dan bersinar untuk meningkatkan percaya diri.Lia Stephiningrum, Head of Marketing Guardian Indonesia mengatakan Guardian percaya bahwa untuk meraih impian, setiap perempuan harus memiliki rasa percaya diri, mempunyai self-worth, self-love agar selalu sehat, bersinar, serta cantik luar dalam. Self love dan rasa percaya diri dapat mulai dibangun dengan rutin merawat diri, tidak harus dengan kemewahan, yang penting konsisten dan sesuai kebutuhan."Perempuan tidak harus mengesampingkan self-love untuk memenuhi kebutuhan utama keluarga. Fakta inilah yang mendorong Guardian untuk mengadakan Beauty Days yang memberikan berbagai promosi untuk rangkaian produk kecantikan sampai dengan yang premium untuk bisa memenuhi aspirasi perempuan Indonesia," jelas Lia.Sementara, Putricaya Windiarti, Beauty Influencer, yang akrab disapa Puch mengungkapkan kalau dirinya tidak pernah membayangkan akan akrab dengan rangkaian skincare. Dulu ia hanya sebatas menggunakan pembersih dan pelembap. Namun, karena tuntutan pekerjaanlah yang mengharuskannya tampil rapi dan menarik, sehingga ia mulai menjelajahi dunia skincare."Kini aku memahami bahwa skincare memiliki peran vital sebagai investasi tampil cantik dengan kulit yang sehat. Merawat kulit tidak harus selalu mahal karena semua perempuan berhak untuk cantik dan bersinar bukan untuk menyenangkan orang lain tapi lebih penting sebagai bentuk self-love dan menumbuhkan rasa percaya diri,” tutur Puch saat menghadiri acara konferensi pers Guardian Beauty Days, Kamis, 21 April 2022.Lebih lanjut, Lia menambahkan memiliki kulit sehat adalah investasi penting untuk tampil percaya diri, kunci utamanya adalah konsistensi dalam penggunaan, pemilihan produk sesuai jenis kulit dan pastinya sesuaikan dengan budget masing-masing."Kami yakin para pecinta skincare baik yang pemula ataupun yang sudah expert akan menikmati pengalaman mengeksplorasi produk-produk berkualitas dengan harga spesial di Guardian Beauty Days. Again beauty should be accessible, beauty is for everyone," pungkas Lia.