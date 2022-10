Makna #StayReal yang Bikin Luna Maya Makin Bersinar

(Luna memperkenalkan tiga brand ambassador NAMA #Stay Real yakni Mawar de Jongh, Rebecca Klopper, dan Sintya Marisca. Foto: Dok. Yuni)

(yyy)

Supermodel Indonesia, Luna Maya dikenal sebagai sosok yang selalu tampil percaya diri di berbagai kesempatan. Namanya pun kian melambung di kancah Internasional sebagai model, aktris maupun pengusaha muda.Bahkan, wanita berusia 39 tahun ini menghadirkan sebuah merek produk kecantikan yang diharapkan dapat menjadi teman setia perempuan Indonesia dan menginspirasi mereka untuk tampil lebih percaya diri.Melalui brand NAMA , kini Luna mengusung kampanye #StayReal untuk merangkul seluruh individu dari berbagai kalangan masyarakat untuk mencintai diri mereka, menjadi diri mereka yang sesungguhnya, serta mengetahui potensi diri mereka."Menurut aku, #StayReal adalah bagaimana kita menerima setiap individu itu berbeda. Dengan apa adanya kita, dan bagaimana kita mengembangkan kemampuan. Di samping itu, kita juga harus merawat dan melihat kondisi kita dengan menampilkan yang terbaik. Karena, jika kita percaya diri dan dalam diri yang positif pun akan terpancar untuk orang-orang di sekitar kita. #StayReal itu jati diri yang kita kembangin untuk hidup yang lebih baik," ungkap Luna dalam acara 'Introducing The New Faces of #StayReal NAMA BEAUTY, Kamis (6/10), di Kaum Jakarta.Lebih lanjut, aktris pemeran 'Suzana' ini juga menyebutkan bahwa dirinya ingin mengubah standar kecantikan yang selama ini sudah menjadi patokan bagi banyak wanita di Indonesia. Di mana pasar Indonesia membentuk kecantikan wanita itu adalah kulit putih, rambut hitam panjang, hidung mancung, bulu mata lentik, dan lain sebagainya."Saya berkomitmen bahwa saya tidak mau menampilkan sesuatu yang sudah jadi pakemnya di Indonesia, makanya kita punya campaign cerah itu bukan putih. Wajah kalau dirawat mau warna kulit apa pun akan glowing dengan sendirinya. Dengan kita merawat diri dan yakin apa yang kita punya otomatis akan percaya diri. Alangkah baiknya kalau kita bisa menerima itu dan hidup berdampingan," tutup Founder sekaligus CEO NAMA Beauty.