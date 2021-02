(Infografis: Sandra Odilifia/Gaya.id)

Jakarta: Wajah berminyak butuh perawatan ekstra agar terhindar berbagai masalah penyakit. Salah satunya adalah jerawat. Begitu pun, dengan make up yang dipilih untuk kulit berminyak juga tidak boleh asal lho!



Perlu diketahui, kulit berminyak terjadi ketika kelenjar sebaceous di kulit menghasilkan terlalu banyak sebum. Sebum sangat penting untuk menjaga kulit tetap sehat. Namun, jika sebum yang dihasilkan terlalu banyak juga tidak baik ya!



Nah, agar tidak salah pilih, berikut tujuh tips perawatan dan make up yang bisa kamu pilih jika tipe kulitmu adalah oily.



1. Gunakan produk yang diformulasikan untuk kulit berminyak



2. Selalu gunakan micellarwater saat membersihkan wajah



3. Gunakan pelembap berbahan dasar air



4. Gunakan primer sebelum make up



5. Gunakan bedak tabur, hindari penggunaan bedak padat



6. Gunakan setting spray dan setting powder



7. Rutin melakukan perawatan masker kulit berminyak dan selalu sedia blotting pappers.





(yyy)