Ini Serum Wajah Favoritnya Perempuan Indonesia

(Somethinc bekerja sama dengan 12 dokter kecantikan terpercaya melalui media sosial untuk edukasi dan menemukan apa saja permasalahan kulit wajah yang biasa dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Foto: Dok. Somethinc)

Beberapa tahun belakangan ini, skincare menjadi produk perawatan wajah yang wajib dimiliki setiap wanita. Pasalnya, mereka yang ingin memiliki kulit wajah cerah, glowing, lembap dan bebas jerawat perlu menggunakan skincare secara rutin. Serum merupakan salah satu produk skincare yang termasuk dalam rangkaian perawatan kesehatan dan kecantikan kulit wajah. Serum wajah memiliki tekstur berupa cairan yang cukup ringan dan juga mudah diserap oleh kulit serta bebas dari kandungan minyak. Maka, tak heran bila produk ini sering kali dijadikan andalan untuk memperbaiki masalah kulit wajah, mulai dari jerawat hingga kerutan.Brand skincare lokal nomor satu di Indonesia, Somethinc , kembali meluncurkan produk serum terbaru yaitu 12 Skin Solver Serum. Ini merupakan sebuah rangkaian produk yang istimewa karena bersifat personalized dan telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia untuk solusi permasalahan kulit yang berbeda-beda.Irene Ursula, sebagai Founder dan CEO Somethinc mengungkapkan dimulai dari suatu masalah, Dibuat dengan suatu kesenangan, bukan sesuatu yang kamu pikirkan namun kamu butuhkan, akan selalu ada sesuatu untukmu, dan Jadilah sesuatu untuk dirimu. "BE YOU BE SOMETHINC," demikianlah filosofi brand ini."Setiap produk dilahirkan melalui proses R&D, testing, sertifikasi, ingredients, serta teknologi terkini dengan standar yang sangat tinggi. Seluruh produk Somethinc pun telah tersertifikasi Halal. Inilah yang membuat Somethinc berhasil mendapatkan kemenangan 7 kali berturut-turut sejak April 2021 di salah satu e-commerce sebagai TOP 1 Skincare Brand Terlaris. Kami ingin masyarakat Indonesia lebih bangga dan percaya dengan kualitas produk lokal,” ujar Irene.Serum Somethinc yang menjadi favorit masyarakat luas ialah Somethinc Niacinamide Sabi Beet Brightening Serum dengan kandungan SabiWhite®? yang merupakan pencerah alami dari turunan kunyit diesktrak dengan teknologi khusus.