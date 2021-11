Terinspirasi dari Rasi Bintang, Ini 12 Pilihan Warna Lipstik Berdasarkan Zodiak

(Seperti diketahui, lipstik dapat menunjang penampilan sekaligus menjadi ciri khas karakter seorang wanita. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Brand make up nomor satu dunia, Maybelline New York menghadirkan limited edition dari lini produk terfavorit sepanjang masa, Superstay Zodiac Collection . Terinspirasi dari 12 rasi bintang yang penuh cerita, rangkaian Superstay mengemas 12 pilihan warna favoritnya sesuai dengan kepribadian masing-masing zodiak.Koleksi terbatas ini siap menemani aktivitasmu seharian dengan super power formula yang memiliki pigmentasi tinggi, sehingga ampuh untuk menutup bibir gelap, transferproof, easy precision, dan tahan lama hingga 16 jam.Carla Mangindaan, Brand General Manager Maybelline Indonesia mengatakan Superstay Collection masih menjadi produk pewarna bibir terfavorit pilihan konsumen di seluruh dunia. Kali ini, Maybelline New York terinspirasi dari keunikan karakter 12 rasi bintang meluncurkan koleksi terbatas ini khusus untuk konsumen setia."Kami sudah mengemas kembali enam pilihan warna terfavorit Superstay Matte Ink dan enam warna terfavorit Superstay Ink Crayon yang sangat cocok untuk digunakan sehari-hari maupun berbagai momen spesial. Koleksi terbatas ini bisa jadi pilihan yang cocok untuk digunakan sendiri atau jadi hadiah ke teman dan sahabat menyambut liburan akhir tahun," tutur Carla.Nah, berikut 12 pilihan warna Superstay Zodiac Collection dari Maybelline New York yang bisa dipilih sesuai dengan karakter zodiakmu, di antaranya:Kamu yang dapat dengan mudah menarik perhatian orang lain, jangan bimbang ya setiap kali memilih warna lipstik. Be the RULER because all looks good on you!Kamu adalah BELIEVER yang tidak pernah ragu untuk mengutaran pendapat. Yuk, pancarkan auramu dengan lipstick bold and intense, just like you!The FOUNDER yang dipenuhi semangat, let’s rock the day dengan pakai lipstikmu sebagai blush, eyeshadow, atau apapun yang kamu mau.Kamu yang sangat perhatian dengan jiwa penolong yang tinggi. Si LOVER yang paling dipercaya untuk memberikan rekomendasi warna lipstik.Kamu sang PIONEER yang berjiwa kepemimpinan, lipstik warna bold dapat membuatmu lebih berani menaklukkan hari.Kamu yang berhati lembut dan suka kesempurnaan, lipstik matte transferproof dapat pancarkan pesona SEDUCTRESS dalam dirimu.Kamu pekerja keras dan kompetitif, selalu HUSTLE IN HEELS, yang dapat menaklukkan dunia dengan warna lipstik apapun yang kamu pakai.Kamu yang senang memanjakan diri, STAY EXCEPTIONAL dan jangan lupa untuk siap sedia berbagai macam warna lipstik di tasmu.Kamu charming dan selalu penuh energi to MAKE IT HAPPEN. Lisptik merah bisa memancarkan your dynamic duo personality.Kamu yang dapat diandalkan untuk LEAD THE WAY, jujur dan setia. Tak hanya setia pada pasangan, tapi juga pada warna lipstik kesukaanmu kan!Kamu yang berjiwa bebas dan gemar untuk berkreasi, OWN YOUR EMPIRE dengan tampil menawan memadukan berbagai macam warna lipstik.Kamu seorang pemimpi yang imaginatif, always ENJOY THE VIEW. Bahkan tanpa cermin pun, kamu bisa memakai lipstik dengan rapi.Rangkaian Superstay Zodiac Collection ini dapat diperoleh di toko resmi Maybelline Indonesia di: e-Commerce dan toko kosmetik online terpilih. Tersedia juga dalam bundle, berisi Superstay Zodiac Collection dan Hypercurl Mascara serta gratis exclusive cosmic pouch & zodiac card untuk koleksimu atau hadiah untuk sahabat terbaikmu.