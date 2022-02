Beauty Lovers, Ini 7 Istilah dalam Make Up yang Wajib Diketahui

Creasing

Cakey

Dewy

(Blending istilah yang paling sering didengar saat sedang mengaplikasikan eyeshadow. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Greasy

Swatch

(Dewy adalah hasil make up yang terinspirasi dari wajah wanita Korea Selatan yang terlihat mengilap. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Flaky dan Clumpy

Blending

(yyy)

Ladies, tentu kamu sering mendengar para Beauty Enthusiast dan Influencer mengucapkan kata-kata ' Cakey', 'Flaky', atau 'Creasing' saat mereka membuat konten make up tutorial. Nah, supaya kamu enggak bingung lagi dan tetap up to date, berikut makna dari istilah-istilah tersebut!Merupakan istilah yang digunakan oleh para beauty vlogger ketika make up luntur atau retak hingga membuat garis-garis halus di wajah jadi terlihat. Biasanya creasing selalu berhubungan dengan concealer, karena fungsi dari concealer adalah untuk menutupi kekurangan seperti garis mata dan garis senyum di wajah.Istilah ini adalah kondisi di mana foundation, concealer, dan bedak yang menempel di wajah terlalu tebal dan tidak membaur dengan merata di kulit. Kalau dalam Bahasa Indonesia, istilah cakey lebih sering didengar dengan “makeup dempul.”Istilah ini digunakan ketika para Beauty Vlogger akan membuat hasil make up. Dewy memiliki istilah segar dan bercahaya, biasanya hasil dewy make up menampilkan tulang pipi, tulang hidung, dan bagian atas bibir serta dagu tampak mengkilap. Hasil make up yang satu ini merupakan inspirasi dari wajah wanita Korea Selatan yang terlihat mengilap.Sementara Greasy adalah kebalikan dari Dewy. Hasil make up Greasy justru memberikan tampilan mengkilap seperti berminyak. Nah, kenapa tidak pakai istilah oily saja yang lebih familiar? Oily lebih ke seperti apa jenismu, sedangkan greasy dipakai saat kamu merasa kulitmu berminyak.Make up swatch adalah salah satu cara untuk menunjukkan pigmen pada suatu produk yang diaplikasikan ke kulit (biasanya area tangan). Selain untuk menunjukkan apakah produk tersebut pigmented atau tidak, kamu juga bisa melihat bagaimana formula dari produk tersebut, apakah creamy, buttery, atau bahkan chalky! Lalu, kamu juga bisa melihat bagaimana warna asli produk ini tampak di warna-warna kulit tertentu. Percayalah, warna bisa berubah-ubah tergantung warna kulitmu!Flaky adalah hasil dari maskara yang rontok sehingga area di sekitar bawah mata terdapat bubuk-bubuk yang mengganggu. Sementara, clumpy digunakan sebagai istilah ketika maskara yang sudah kamu gunakan menggumpal pada bulu mata.Adalah teknik yang membuat riasan make up menjadi rata dan menyatu pada kulit. Istilah ini paling sering didengar saat sedang mengaplikasikan eyeshadow. Dengan blending yang baik, maka warna-warna akan memiliki transisi yang halus. Begitu juga dengan produk make up yang lain.