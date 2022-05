Perawatan Estetik E-Shape, Tren Facial Fillers untuk Perempuan dan Laki – Laki Modern

(Zuellig Pharma Therapeutics Indonesia, secara resmi meluncurkan tren estetik E-Shape dalam konferensi pers bertajuk “E-Shape is the New V-Shape” pada Rabu, (18/5), di Wyl's Kitchen - Veranda Hotel Pakubuwono, Jakarta. Foto: Dok. Istimewa)

(yyy)

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep self-love dan pentingnya kepercayaan diri kerap diperbincangkan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil temuan Brain & Behavior Research Foundation, self-love merupakan suatu keadaan penghargaan terhadap diri sendiri yang tumbuh dari tindakan yang mendukung pertumbuhan fisik, psikologis dan spiritual seseorang.Masyarakat urban di Indonesia pun jadi semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan perkembangan tubuh, baik fisik maupun mental, serta penampilan diri guna merasa cukup terhadap dirinya sendiri untuk kemudian mengejar apa yang ingin dicita-citakan.Untuk itu, kini banyak perempuan dan laki-laki di kota-kota besar yang mulai terbiasa dalam melakukan perawatan wajah dan estetik berupa facial filler demi mendapatkan tampilan wajah yang ideal.Menjawab kebutuhan tersebut, Zuellig Pharma (ZP) Therapeutics Indonesia secara resmi meluncurkan “E-Shape, the New V-Shape,” sebuah tren estetik facial filler yang berfokus pada area tengah dan bawah wajah yang menjawab kebutuhan perawatan estetik laki-laki dan perempuan modern akan tampilan wajah lebih menarik dari segala sisi.Selain untuk meningkatkan daya tarik pada wajah, perawatan E-Shape juga dapat memberikan tampilan wajah yang lebih muda pada pasien senior dan memberikan solusi untuk pasien dengan kelainan struktur tulang pada area bawah wajah, seperti chin recession, atau kondisi dagu yang melemah.Dr. Lanny Juniarti, Dip. AAAM, Pendiri dan Presiden Direktur Miracle Aesthetic Clinic, menjelaskan bentuk wajah V memang sudah cukup dikenal di Indonesia. Namun dengan tren perawatan E-Shape, kita tetap dapat membentuk wajah V yang sempurna pada pasien dengan pendekatan tiga dimensional, sehingga hasilnya jauh lebih natural, proposional, dan ‘attractiveness’ tersebut dapat dicapai."Kini, perawatan E-Shape menjadi pilihan utama pasien dan dokter ahli kecantikan di Indonesia, karena dapat mencapai struktur wajah yang lebih proporsional, serta bersifat inklusif bagi perempuan maupun laki-laki," tutur dr. Lanny saat peluncuran Perawatan Estetik E-Shape by Allergan ZP Therapeutics, beberapa waktu lalu.Lebih lanjut, Aylie Widjaja, Chief Operating Officer (COO) Zuellig PharmaTherapeutics Indonesia menambahkan, bagi para laki-laki, misalnya definisi wajah yang menarik adalah wajah dengan tampilan rahang dan dagu yang memberikan kesan maskulin dan tegas. Sementara bagi perempuan, perawatan E-Shape dapat membentuk struktur wajah bagian bawah yang berbentuk V mulai dari rahang, tidak hanya V di area dagu saja sehingga hasilnya lebih natural, elegan, dan terbukti proporsional"Dengan semakin banyaknya pasien laki-laki dan perempuan yang menyadari pentingnya merawat diri untuk meningkatkan self-confidence, kami harap perawatan facial filler “E-Shape” dapat menjadi solusi terhadap kebutuhan akan perawatan estetik yang telah disesuaikan untuk laki-laki dan perempuan modern," pungkas Aylie.