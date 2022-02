Kenalan dengan Beauty Blender, Ini Fungsi, Keunggulan dan Cara Pakainya

Terbuat dari busa antimikroba non-lateks

Lebih baik untuk complexion krim

(Penggunaan beauty blender akan terasa mudah jika kamu memakainya dalam keadaan basah. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Fungsi berdasarkan bentuk

Basahi lebih dulu

Ladies, tentu kamu sudah tidak asing dengan yang namanya beauty blender ya. Aplikator make up ini memang semakin meningkat pamornya dibandingkan kuas atau jari untuk meratakan foundation.Apalagi, setelah banyak Beauty Enthusiast yang kerap menggunakan beauty blender saat mereka membuat konten make up di media sosialnya. Kehadiran beauty blender tentu makin menjadi barang yang 'wajib' ada di peralatan make up-mu ya.Nah, untuk lebih mengetahui fungsi dan keunggulan beauty blender, yuk kita simak ulasannya!Mengutip dari L'oreal Paris, beauty blender adalah spons make up dengan berbagai bentuk dan fungsi. Pada awalnya, bentuknya lonjong mirip telur dengan bahan yang super lembut, tapi kini hadir berbagai beauty blender dalam bentuk yang bervariasi. Spons make up ini memiliki pori-pori yang halus yang membuat hasil akhir make up tampak natural. Bila spons make up klasik menggunakan bahan lateks, maka beauty blender terbuat dari busa antimikroba non-lateks.Spons ini paling sempurna untuk mengaplikasikan produk dengan tekstur krim dibandingkan menggunakan brush. Produk make up akan menempel dan membaur dengan baik di kulit, menghasilkan tampilan yang flawless dan merata dibandingkan menggunakan brush. Aplikasi menggunakan beauty blender juga lebih baik daripada spons make up biasa, sehingga kamu hanya perlu menggunakan lebih sedikit foundation dan hemat waktu merias.Bentuk oval biasanya digunakan untuk mengaplikasikan foundation, concealer, dan blush on. Bentuk pir digunakan untuk aplikasi make up di area yang sulit dijangkau seperti mata dan hidung. Sedangkan, bentuk rata digunakan untuk aplikasi foundation di dahi dan pipi. Bagian yang rata juga biasa digunakan untuk mengaplikasikan bronzer atau bedak agar riasan bisa tahan lama.Penggunaan beauty blender akan terasa maksimal hasilnya jika kamu memakainya dalam keadaan basah. Memang agak sedikit merepotkan bagi kamu yang sedang dalam perjalanan. Namun, memakai beuty blender yang dibasahi terlebih dulu akan membuat hasil complexion lebih sempurna.