Mengandung Kombinasi Superfood, Ini Skincare Vegan untuk Mencerahkan Kulit

Wajah yang cerah, sehat dan bersih merupakan impian para wanita. Namun, setiap harinya kulit wajah dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti paparan dari sinar matahari hingga kotoran dari debu dan polusi yang dapat memicu banyak permasalahan kulit seperti kulit kusam dan warna kulit tidak merata.Berangkat dari hal ini, Sukin merek skincare asal Australia, menghadirkan tiga rangkaian produk terbaru yang terdiri dari cleanser, exfoliator dan moisturizer dalam varian Sukin Brightening Range. Dengan kombinasi ekstrak kandungan superfood asal Australia yaitu kakadu plum, bromelain, squalane dan Australia Bioactive Complex, produk ini dianggap efektif membantu kulit lebih cerah, lembap, dan rona kulit lebih merata.Seperti diketahui, kakadu plum atau terminalia ferdinandiana merupakan buah yang berasal dari Australia yang terkenal kaya akan vitamin C. Menurut Australian Native Food and Botanicals, kakadu plum mengandung 7,000 mg/100 mg vitamin C yang berarti mengandung 100 kali lebih banyak kandungan vitamin C yang terdapat pada jeruk. Kandungan nutrisi yang tinggi serta kemampuannya untuk membantu memperkuat fungsi tubuh juga membuat buah ini dikenal sebagai superfood.Selain dikenal manfaatnya untuk kesehatan, belakangan ini popularitas buah kakadu plum di dunia kecantikan juga semakin meningkat dengan pesat. Vitamin C adalah vitamin yang paling umum digunakan sebagai antioksidan yang efektif bagi kulit, dengan tingginya kandungan vitamin C pada kakadu plum menjadikannya antioksidan bagi kulit. Tak hanya, membantu menetralisir dan membasmi radikal bebas tapi juga mengatasi paparan dari radiasi ultravioletVania Anisya selaku Brand Manager Sukin Indonesia mengatakan Sukin memahami kalau Vitamin C tidak hanya dibutuhkan oleh tubuh, namun juga untuk kecantikan dan kesehatan kulit terlebih pada wajah.Adapun manfaat vitamin C itu sendiri adalah dapat meningkatkan produksi kolagen sehingga kulit tampak lebih muda, memudarkan bintik hitam dan kulit wajah yang kusam, hingga mengurangi hiperpigmentasi pada wajah, yang mana merupakan harapan hampir seluruhwanita di Indonesia."Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk berbahan natural, kami memilih kakadu plum sebagai kandungan dari rangkaian terbaru kami untuk menjadi solusi akan kebutuhan para penggiat kecantikan di Indonesia mengatasi kulit kusam dan warna kulit tidak merata," ujar Vania.Lebih lanjut, Vania menyebutkan Sukin Brightening Range terdiri dari berbagai kandungan alami dan natural seperti kakadu plum sebagai sumber alami vitamin C dan kaya akan antioksidan, bromelain yang menjadi sumber alami untuk BHA, squalane yang berasal dari minyak zaitun serta Australia Bioactive Complex yaitu buah-buahan kaya vitamin seperti mangga, nanas dan pepaya."Dengan kombinasi kandungan alami tersebut, rangkaian ini telah terbukti membantu 91 persen konsumen dalam memperbaiki skin tone mereka," pungkas Vania.