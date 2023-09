Ladies, Begini Cara Ikutan Tren Bare Face Make Up Look ala barenbliss

(Foto: Dok. barenbliss)

Set N Slick Lasting Browcara

(Foto: Dok. barenbliss)

True Beauty Inside Cushion

(Foto: Dok. barenbliss)

Full Bloom Transferproof Matte Tint

(Foto: Dok. barenbliss)

(yyy)

Belakangan ini, tren bare face look tengah wara-wiri di FYP beberapa platform media sosial. Tren ini berawal dari maraknya selebriti global dan tanah air yang memposting kondisi wajah mereka ketika bangun tidur.Pada saat itu, wajah mereka belum terpoles make up sehingga warna dan karakter asli kulit wajahnya terlihat jelas. Kemudian, tren ini pun mendapat sambutan positif dari masyarakat dan berkembang menjadi gaya bare make up yang mulai sering digunakan untuk aktivitas sehari-hari.Bare make up sendiri memiliki arti penampilan wajah yang polos, sederhana, dan apa adanya dengan sentuhan riasan tipis tanpa mengubah karakter asli wajah. Tampilan bare face dapat melatih kita untuk tetap percaya diri dengan kondisi kulit yang dimiliki, sehingga tanpa sadar tren ini juga melatih kita untuk lebih mencintai diri sendiri."Untuk dapat menciptakan pikiran dan semangat yang positif, haruslah dimulai dari dalam diri sendiri terlebih dahulu dengan merayakan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah tampil percaya diri dan bahagia dengan warna dan karakter asli wajah kita, caranya bisa dengan kreasi bare make up look bersama barenbliss ," ujar Dwi Agusti Maulidiya, Public Relations Manager barenbliss Indonesia.Wanita yang akrab disapa Tia ini menuturkan riasan wajah yang terkesan bare face atau natural, mudah diciptakan salah satunya dengan mengandalkan tiga produk unggulan barenbliss seperti di bawah ini:Maskara alis ini diperkaya polipeptida yang membuat alismu tampak rapi, sekaligus menutrisi dan memberikan bentuk tegas yang tahan lama. Pengaplikasiannya pun mudah, cukup aplikasikan produk ke alis. Lalu, dirapihkan menggunakan aplikatornya, maka tercipta alis yang rapih dan tegas tetapi tetap terlihat natural.Untuk meningkatkan volume alis, aplikasikan berlawanan arah dari arah alis. Kemudian aplikasikan searah untuk merapikan dan mempertegas. Diketahui, produk ini memiliki tiga keunggulan: Lasting Firm Shape Up To 12 Hours dengan teknologi Magic Lock yang mempertahankan bentuk riasan alis dengan indah dan tahan hingga 12 jam.Serta, Mess-proof & Quick Styling menciptakan alis yang rapih dan mudah dibentuk, serta mempertahankan bentuk alis sempurna yang tahan air dan keringat. Juga, Eyebrow Nourishing Formula diperkaya dengan Polypeptida Complex yang menjaga alis tetap ternutrisi dan tegas tahan lama.Gunakan True Beauty Inside Cushion dari barenbliss BLOOMATTE Complexion Series, cushion dengan coverage tinggi yang diperkaya dengan Miracle Bloom™ menghasilkan tampilan flawless matte hingga 24 jam dan mudah retouch di mana pun.Teksturnya ringan dan buildable yang mampu melapisi dengan sempurna tanpa membuat tampilan wajahmu cakey dan kering ataupun berminyak, dengan sensasi seperti tanpa menggunakan make up tetapi kulit terlihat sehat dan cerah merata. Kini, True Beauty Inside Cushion tersedia dalam 10 shade yang mendukung kreasi bare make up untuk semua jenis warna kulit.Sentuhan terakhir untuk look natural adalah warna bibir yang terlihat cerah dan sehat dengan menggunakan seri Lips Hero dari BNB, yaitu Full Bloom Transferproof Matte Tint.Lip tint ini memiliki tiga keunggulan. Pertama, Non-transfer Smooth Finish dengan pigmentasi tinggi yang satu sapuannya mampu meng-cover bibir secara sempurna untuk tampilan bibir yang halus. Kedua, Longwear Up To 12H, dengan Color Booster Technology, warna dan lapisan tahan air terkunci dengan kuat hingga 12 jam untuk hasil yang tahan lama.Ketiga, Lightweight Comfy Matte yaitu tekstur ultra ringan yang lembut di bibir tanpa rasa lengket, membuat bibir nyaman sepanjang hari."Semua produk BNB mengusung nilai clean beauty, artinya produk BNB menggunakan formula natural dengan konsep make up dan skincare hybrid. Pilihan warna yang trendi dan aroma yang menyenangkan dapat menjadi mood-booster sehingga pengguna makeup BNB bisa mendapat langsung hasil cantik luar dalam dan perasaaan bahagia untuk menghadapi hari-hari mereka dengan kreasi natural look yang mereka inginkan," tutup Tia.