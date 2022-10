Langkah 1: pembersih lembut

Melihat influencer di kanal YouTube berbagi rutinitas perawatan kulit mungkin sudah menjadi tontonan sehari-hari para beauty enthusiast ya. Memang melihat seseorang dengan kulit mulus mengolesi beragam serum, masker, pembersih, dan lainnya (yang kebanyakan didapatnya karena endorse), benar-benar bisa menyita perhatian. Namun, usai melihat influencer tersebut menggunakan banyak produk kecantikan, kita justru bingung produk mana yang harus digunakan terlebih dulu.Dengan begitu banyak pilihan perawatan kulit di pasaran, memilih yang tepat pada awalnya mungkin sedikit membingungkan. Namun, Nazanin Saedi, seorang dokter kulit, profesor, dan ketua bersama Pusat Bedah Laser dan Estetika di Pertemuan Dermatologi Associates of Plymouth di Pennsylvania, menganjurkan agar meluangkan waktu dan bersabar dalam prosesnya.Melansir dari The Healthy @Reader's Digest, Dr. Naz membagikan tips untuk rutinitas perawatan kulit dengan tiga langkah sederhana yaitu:"Setiap rutinitas perawatan kulit yang baik dimulai dengan wajah yang bersih. Pembersih tidak perlu mewah, cukup lembut saja," ujar Dr. Naz. Ia pun merekomendasikan pembersihan sekali atau dua kali sehari. Gunakan pembersih lembut dengan air hangat, dan cuci dengan lembut dengan jari-jarimu.Setelah bagian pembersihan selesai, Dr. Naz menyarankan penggunaan retinol dan vitamin C untuk mengurangi garis-garis halus, menghapus perubahan warna, dan mengembalikan kilau sehat wajahmu.Setelah pembersihan di pagi hari, gunakan serum Vitamin C. Menurut Dr. Naz, vitamin C adalah antioksidan penting yang melawan penuaan dini. Ini membantu melindungi kulit dari radikal bebas yang terbentuk saat kita berada di luar. Ini juga membantu dengan hiperpigmentasi yang ada, yaitu area gelap di kulit kita yang disebabkan oleh kerusakan akibat sinar matahari dan penuaan.Setelah pembersihan di malam hari, gunakan retinol. Retinoid meningkatkan pergantian sel untuk memperlihatkan kulit yang lebih segar. Retinol yang diresepkan oleh dokter kulit adalah yang paling efektif. Namun, jika baru memulai dengan retinoid, kekuatan resep bisa sedikit keras pada kulit. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan retinol tidak direkomendasikan untuk ibu hamil dan menyusui ya.Ingat, tabir surya harus digunakan setiap hari, baik cuaca hujan atau cerah. Tabir surya sangat penting untuk melindungi wajah dari sinar ultraviolet. Ketika kulit terkena sinar ini tanpa perlindungan yang tepat, kamu berisiko lebih tinggi terkena kanker kulit. Tabir surya juga membantu mencegah penuaan dini termasuk kerutan, kulit kendur, dan bintik-bintik penuaan. Dr. Naz mengatakan ada banyak pilihan yang dikemas dengan bahan anti-penuaan yang akan memperbaiki garis-garis halus dan kerutan, mencerahkan kulit, dan melindungi wajah.Dengan begitu banyak pilihan perawatan kulit di pasaran, memilih yang tepat pada awalnya mungkin akan sulit. Namun, Dr. Naz menganjurkan agar kamu meluangkan waktu dan bersabar dalam prosesnya. "Hasil yang nyata akan membutuhkan waktu. Temukan produk yang kamu sukai yang bekerja dengan baik di kulit dan pertahankan," tutup Dr. Naz.