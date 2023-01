Operasi Hidung Tanpa Rasa Sakit, Begini Caranya

(KAH)

Operasi hidung sudah bisa dilakukan tanpa rasa sakit. Perawatan tersebut tersedia di Vorta Beauty Clinic yang baru membuka cabangnya di Ruko Golf Island Beach Boulevard Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Blok B No. 9 Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, Sabtu 14 Januari 2023.CEO Vorta Beauty Clinic, Christy Chang, B.Des, menyebutkan kliniknya akan semakin dipercaya sebagai pilihan utama bagi siapa pun yang ingin cantik, sehat dan tampak awet muda. Sebab, kliniknya memberikan pelayanan terbaik serta berteknologi tinggi, termasuk saat melakukan operasi hidung."Kami juga melayani operasi hidung dan melakukannya dengan profesional. Prosesnya dilakukan dengan penanaman benang hidung yang sebelumnya dilakukan pembersihan hidung, lalu anastesi. Jadi selama prosesnya tidak akan mengalami rasa sakit," jelasTiffany Chang.Vorta dikenal sebagai salah satu klinik kecantikan terbaik yang dipimpin dua saudari, Christy Chang dan Tiffany Chang. Berbicara tentang cabang usahanya yang baru, Christy pun berharap kehadiran Vorta Beauty Clinic bisa memberi kebahagiaan kepada masyarakat."Saya ucapkan terima kasih untuk bapak ibu yang sudah hadir. Izinkan saya ucapkan selamat tahun baru 2023, semoga Tuhan memberi kesehatan dan rizki yang melimpah di tahun ini. Vorta diharapkan bisa menjadi pintu gerbang menuju kesehatan dan elegan. Nama Vorta ini diberikan, harapannya bisa memberikan kebahagiaan kepada customer," terang Christy saat menyampaikan kata sambutan.Tamu-tamu top berdatangan saat acara pembukaan tersebut. Mulai dari Jerome Polin, istri pengacara kondang Hotman Paris yang bernama Agustiane Marbun, mentor bisnis yang juga seorang pengusaha ternama Klemens Rahardja, serta berbagai influencer terkenal lainnya.Tiffany yang juga bertugas sebagai dokter penanggung jawab klinik turut menjelaskan berbagai perawatan yang tersedia saat sesi talk show dibuka, yakni facial, peeling, laser, infus, filler, botox, sliming, profhilo, dan masih banyak lagi.Banyaknya respons positif dan testimoni dari para pelanggan menjadi bukti bahwa Vorta Beauty Clinic merupakan salah satu klinik kecantikan terbaik Jakarta Utara yang menjadi pilihan dan rekomendasi warga sekitar PIK. Itulah yang menjadi alasan mengapa grand opening klinik kecantikan Vorta mendapat antusiasme tinggi."Kami berdiri di Palembang pada 2019 kemudian berharap bisa melebarkan sayap ke beberapa kota di Indonesia. Kami kemudian memutuskan buka cabang di PIK. Harapan kami dengan buka cabang baru bisa up grade lebih baik lagi dan Vorta bisa jadi berkat dan manfaat bagi kita semua," ujar Christy.Jerome Polin yang menjadi bintang tamu utama meramaikan acara dengan menggelar meet and greet dengan para penggemarnya. Selain itu, dia juga ikut dalam acara room tour dan mencoba treatment di klinik kecantikan Vorta yang sudah menjadi signature, yaitu Vorta Facial dan Vorta Laser."Perawatan kulit itu tidak hanya untuk perempuan, laki-laki juga butuh. Ini karena kesan pertama itu penting," ujar Jerome Polin.Dengan diresmikannya pembukaan Vorta Beauty Clinic di Pantai Indah Kapuk diharapkan akan membuka jalan untuk dibukanya cabang-cabang berikutnya dalam menghadirkan solusi bagi masyarakat luas.Selama masa grand opening, ada sederet promo diskon yang mencapai 50%. Klinik ini bisa dikunjungi setiap hari dari jam 9 pagi hingga 9 malam. Untuk reservasi dan pertanyaan dapat menghubungi WhatsApp dan telfon di 0821-6006-5808.