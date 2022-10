Tampil Seharum dan Sepercaya Diri Seperti 'Emily in Paris'

(Wewangian ini terinspirasi dari parfum mewah dan aroma memikat seperti Emily in Paris. Foto: Dok. Istimewa)

(TIN)

Berbagai langkah Emily Cooper (Lily Collins) dilakukan. Khas dengan tampilan chic colorful yang indah, Cooper seakan membawa warna yang menarik bagi sebuah perusahaan yang bermarkas di Chicago, AS. Ia ditugaskan untuk memperbaiki strategi pemasaran di media sosial.Bagi penggemar serial Emily in Paris, pastinya fashion dari Cooper sangat memanjakan mata. Ia juga tampil penuh percaya diri. Nah, kalau kamu juga sependapat dengan hal itu boleh juga tampil sepercaya diri Cooper. Salah satunya dengan Bonavie yang merupakan brand body care lokal dengan wewangian yang terinspirasi dari parfum mewah dan aroma memikat seperti Emily in Paris.Partnership ini nyatanya cukup menyita perhatian, karena ini merupakan brand lokal perawatan tubuh pertama di Indonesia yang berpartner dengan serial populer Hollywood tersebut.Partnership Bonavie dengan Emily in Paris ini dilakukan sebagai salah satu bentuk strategi untuk memperluas pasar. Produk yang berasal dari Bahasa perancis Bon A Vie, yang memiliki arti “Good for Life” ini diproduksi dan diformulasikan di Laboratorium Prancis yang sudah berpengalaman selama lebih dari 250 tahun.Melalui proses tersebut, parfum mewah Europe Bonavie dapat membuat kamu harum dan percaya diri sepanjang hari. Selain itu ada juga Bonavie Body Wash yang juga ikut membantu melembapkan, mencerahkan, sekaligus mengharumkan kulit tubuh dengan aroma mewah yang berasal dari Eropa.Christabella Chiquita selaku Brand Manager Bonavie Indonesia mengatakan pemeran utama Emily Cooper di Emily in Paris merupakan karakter yang aktif, energetik, ceria dan ekspresif dengan aura positif, sehingga mengapa ini menjadi partnership yang sempurna dengan Bonavie.Kesamaan antara Bonavie dan Emily in Paris dalam hal kepercayaan diri tentu akan memberikan gambaran untuk memimpikan sesuatu.Hadir juga Bonavie Body Wash Emily in Paris Edition yang menghadirkan Bonavie Gentle Shower Scrub dengan empat varian yang memiliki wangi dan karakter beragam serta terinspirasi dari parfum mewah; Creme Canele, Marie Antoinette, Citron Glace, dan Maison du Safran.Jangan khawatir juga karena Bonavie Body Wash sudah bersertifikasi BPOM dan aman digunakan berbagai gender dan usia bahkan untuk ibu hamil dan menyusui. Harganya juga ramah di kantong, karena hanya dibanderol seharga Rp67.900. Jadi tunggu apa lagi di platform e-commerce pun bisa kamu temukan. Selamat mencoba ya!