(Vitamin C adalah pilihan yang sangat baik jika kekhawatiranmu adalah lingkaran di bawah mata. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Menurut dokter kulit bersertifikat Jaimie DeRosa, MD, dan Nicole Hayre, MD, krim mata memberikan hasil jika digunakan pagi dan malam hari bersamaan dengan rutinitas perawatan kulit lainnya.Namun, Dr DeRosa menyarankan "Untuk mereka yang menggunakan krim mata khusus untuk mencerahkan atau mengurangi bengkak, krim tersebut paling baik digunakan di pagi hariyang berbeda."Selain itu, Dr DeRosa dan Dr Hayre juga menyebutkan agar kamu bisa merasakan hasil maksimal dari penggunaan krim mata, kamu harus memilih produk dengan bahan aktif yang sesuai dengan kebutuhan kulitmu.Berikut lima bahan aktif yang wajib ada dalam produk krim mata, dikutip dari Byrdie:Biasanya diperoleh dari kopi atau teh hijau saat digunakan dalam krim mata. Dr DeRosa mengatakan kafein dapat membantu meningkatkan sirkulasi untuk mengurangi lingkaran hitam dan mengurangi bengkak. "Ada antioksidan tambahan dalam teh hijau dan kopi yang mungkin bermanfaat bagi mata. Teh hijau adalah antioksidan yang sangat baik yang juga memiliki beberapa sifat menenangkan," kata Dr Hayre.Perlu diingat, bahwa mereka yang tidak memiliki bengkak atau kantong di sekitar mata mungkin tidak tepat jika menggunakan krim mata dengan kafein.Vitamin C adalah pilihan yang sangat baik jika kekhawatiranmu adalah lingkaran di bawah mata. "Vitamin C membantu mengurangi produksi melanin dengan menghambat enzim tirosinase yang menghasilkan tirosin, sehingga mengurangi hiperpigmentasi. Vitamin C juga membantu mencerahkan kulit kelopak mata," kata DeRosa.Bahan lain yang ideal untuk mereka yang memiliki lingkaran hitam adalah asam kojic. Bahan ini merupakan pencerah kulit yang berasal dari jamur yang ditemukan selama fermentasi beras. Seperti vitamin C, asam kojic dapat menghambat pembentukan tirosin yang digunakan oleh melanosit untuk menghasilkan pigmen."Retinoid membantu mempercepat pergantian sel kulit, menghasilkan kolagen dan elastin, serta menghambat produksi tirosin dengan menghalangi tirosinase, enzim yang menciptakan tirosin, blok bangunan pertama yang terlibat dalam produksi melanin," jelas DeRosa.Menurutnya, penggunaan retinoid dapat mencerahkan hiperpigmentasi, serta mengurangi garis-garis halus dan kerutan serta meningkatkan warna dan kekencangan kulit.Bentuk B3 ini melakukan serangkaian fungsi untuk kulit di sekitar mata. "Bahan ini membantu membangun protein di kulit untuk membantu memperbaiki kerusakan kulit, mengurangi hiperpigmentasi, memperkuat penghalang lipid pada kulit, meningkatkan kelembapan kulit, dan mengurangi peradangan," tutur Dr DeRosa.Dr Hayre mengatakan asam hialuronat merupakan bahan pelembab utama yang menahan hampir 1.000 kali beratnya dalam air. Bahan ini dapat melembapkan kulit kelopak mata. Untuk pemilik kulit sensitif, Dr Hayre menyarankan sebaiknya memilih krim mata dengan kandungan ini.