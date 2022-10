Cuma 5 Menit! Tutorial Make Up Office Look

1. BB atau CC krim

2. Eyeliner

3. Maskara

(Maskara dapat memuat tampilan mata lebih hidup dan segar. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

4. Blush on

5. Lipstik nude

(yyy)

Banyak wanita ingin mengenakan make up simple dan tentunya dikerjakan dalam waktu yang singkat. Berikut ini trik make up sederhana dan perlengkapan make up yang dibutuhkan agar kamu bisa cantik dalam lima menit sebelum meeting baik virtual atau bertemu langsung di kantor.Awali dengan mengaplikasikan BB atau CC krim di atas foundation. Krim ini memiliki manfaat yang sama dengan foundation, yakni primer dan pelembap. Meskipun demikian, kamu tetap tidak boleh melewatkan menggunakan pelembap. Dengan mengoleskan BB atau CC krim wajahmu akan terlihat lebih cerah.Eyeliner hitam adalah teman terbaik untuk membuat tampilan wajah menjadi lebih office look. Eyeliner akan membantu mata terlihat segar dan lebih besar. Bahkan, eyeliner akan membuat tatapan matamu seolah makin tajam. Agar lebih mudah saat melukiskan eyeliner pada mata gunakanlah eyeliner felt-tip.Maskara adalah salah satu make up yang tidak boleh kamu lewatkan. Bahkan saat kamu memutuskan untuk tidak memakai eyeliner. Sebab benda yang satu ini bisa membuat matamu makin cantik. Pastikan kamu membeli maskara yang tahan air agar tak mudah terhapus oleh keringat atau air mata.Menggunakan blush on bisa membuat tampilan pipi jadi lebih cerah. Ini sangat mudah digunakan karena tak memerlukan kuas untuk mengaplikasikannya. Kamu bisa mengoleskan sedikit pada pipi dan ratakan dengan ujung jari.Untuk bibir, kamu bisa gunakan warna yang sama dengan blush on atau lipstik nude. Pastikan kamu tidak menggunakan lip shade yang terlalu terang, karena ini bisa terlalu mencolok untuk tampilan office look. Lebih baik pilih warna nude, dusty rose atau nuansa coklat yang memiliki aksen ungu muda.