Serum yang Bekerja untuk Lawan Jerawat

(Salah satu kandungan dalam Dermies Prebiotic Serum yaitu prebiotic yang berfungsi sebagai asupan atau makanan untuk kulit untuk agar dapat menjaga keseimbangan mikrobioma. Kulit terhidrasi, kenyal dan mengontrol produksi minyak berlebih pada wajah. Foto: Dok. Istimewa)

Tips terhindar dari jerawat

(TIN)

Teknologi dalam dunia kecantikan terus berkembang. Dinukil dari Times of India, sejak 2013 pembahasan soal serum untuk kecantikan telah ada.Lebih tepatnya serum dijabarkan dengan volume dan formulasi isi yang tinggi serta aktif, yang memiliki target tertentu dari berbagai kebutuhan serta permasalahan atau kombinasi kebutuhan bagi kulit serta wajah.Jika kamu salah satu yang memiliki jerawat yang membandel, tidak ada salahnya mencoba memakai serum yang punya target untuk mengatasi permasalahan jerawat tersebut.Salah satu yang bisa kamu coba yaitu Dermies Prebiotic Serum dari Dermies. Serum yang merupakan brand kecantikan lokal ini diformulasikan khusus untuk kulit berminyak dan berjerawat.Dengan kandungan prebiotik aktif bermanfaat mencegah produksi minyak berlebih di wajah serta mengunci kelembapan yang cukup di kulit, sehingga tetap terhidrasi dan terlihat segar. Hasilnya, kulit wajah terasa lembap dan terhindar dari jerawat.Prebiotik di dalam produk perawatan kulit diyakini dapat menjadi asupan untuk bakteri baik yang akan membantu sel kulit menjadi lebih sehat sehingga masalah kulit bisa teratasi.Olivia Afina selaku Asisten Brand Manager Dermies Skin Care mengungkapkan bahwa para Gen Z sangat memerhatikan penampilan mereka, sehingga ketika memiliki kulit wajah yang berjerawat tentu membuat mereka kurang percaya diri.“Dengan mengusung campaign My Acne Hero! Bakteri Baik untuk Lawan Jerawatmu!, Dermies Prebiotic Serum hadir sebagai solusi untuk wajah yang berjerawat agar para Gen Z dapat tampil lebih percaya diri,” tutur Olivia.“Dermies Prebiotic Serum telah terbukti dapat membantu mengurangi peradangan jerawat serta membuat kulit terasa lembap dalam waktu tiga hari atau maksimal satu bulan dengan pemakaian secara rutin. Hal ini dapat dibuktikan dari 68 persen pengguna Dermies Prebiotic Serum yang mengikuti uji konsumen telah berhasil mengurangi peradangan pada area yang berjerawat serta jerawatnya mengering di hari ketiga,” jelas Vergina Butar-Butar selaku Head of Dermies.Dengan kandungan Niacinamide, AHA, BHA, dan Prebiotic pada Dermies Prebiotic Serum berfungsi untuk merawat keseimbangan mikrobioma alami kulit dan mengangkat sel-sel kulit mati sehingga kulit tampak sehat dan ternutrisi.Kamu cukup gunakan secara teratur pagi dan malam hari setelah membersihkan wajah sebelum menggunakan pelembap wajah. Kemudian pijat lembut pada bagian wajah dan leher dengan ujung jari. Dan terakhir gunakan bersama rangkaian produk Dermies Clear Me lainnya untuk hasil lebih maksimal.Dinukil dari Halodoc, kamu juga bisa memiliki kulit wajah yang sehat dan terhindari dari jerawat. Ikuti beberpa langkahnya di bawah ini ya:1. Rutin membersihkan wajah2. Tetap terhidrasi dengan minum air putih minimal delapan gelas sehari3. Gunakan pelembap yang bertekstur ringan4. Kurangi penggunaan make up5. Jangan menyentuh wajah dengan tangan kotor6. Kurangi paparan sinar matahari7. Kelola stres dengan baik