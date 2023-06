5 Rekomendasi 'Gincu' Matte yang Paling Cocok Dipakai saat Lebaran Iduladha

Maybelline Superstay Vinyl Ink

Somethinc Idol Blurry Soft Lip Matte

L’Oréal Paris Color Riche Matte

Make Over Powerstay Transferproff Matte Lip Cream

Wardah Matte Lip Cream

Lebaran identik dengan silahturahmi bersama keluarga, tetangga, dan sahabat tercinta. Namun, lebaran Iduladha sedikit berbeda karena ada momen di mana kebanyakan orang akan menyantap daging kurban bersama yang umumnya dibuat satai.Ya, saat menyantap satai tentu kaum hawa tetap ingin terlihat 'on point' dengan riasan wajahnya. Sehingga, lipstik matte pun menjadi andalan di setiap momen-momen seperti lebaran. Lipstik matte merupakan jenis lipstik yang dapat memberikan full coverage pada bibir dan cenderung lebih tahan lama.Nah, untuk membuat penampilanmu maksimal, berikut rekomendasi lipstik matte yang paling oke dipakai saat lebaran. Check this out!