Ladies, Begini Caranya Merawat Wajah Setelah Beraktivitas di Luar Rumah

1. Gunakan make up remover wipes

(Cukup basahi kapas dengan eye make up removernya, lalu diamkan kapas tersebut pada kelopak mata agar kotoran lebih mudah terangkat, usap halus dari arah dalam keluar. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

2. Rawat kulit dengan krim after sun

(Oleskan after sun balm ke seluruh bagian tubuh setelah terkena paparan sinar matahari, terutama di daerah sensitif seperti leher dan bahu. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Menjalani protokol kesehatan terutama dengan menggunakan masker setiap saat menjadi perhatian baik pria maupun wanita. Pasalnya, efek penggunaan masker yang terlalu lama dapat menyebabkan beberapa masalah kulit wajah seperti jerawat , ruam merah hingga gatal-gatal.Apalagi, bagi mereka yang memiliki kulit sensitif , jika menggunakan masker terlalu lama tentu dapat membuat kulitnya semakin kering dan mudah iritasi. Untuk itu, perlu adanya perhatian lebih pada kesehatan kulit wajah saat menerapkan protokol kesehatan. Corine de Farme sebagai produk kecantikan dari Perancis memberikan langkah-langkah perawatan wajah yang bisa diaplikasikan untuk hari-harimu, terutama setelah beraktivitas di luar rumah, diantaranya:Kesibukan dalam bekerja atau berkegiatan di rumah tidak boleh menjadi alasan untuk tidak membersihkan wajah. Apalagi, setelah kamu memakai make up. Jika, kamu orang yang super sibuk dan tidak sempat membersihkan wajah karena kelelahan, Make Up Remover Wipes adalah pilihan yang tepat.Pilih produk yang mengandung bahan-bahan alami dan mampu mengangkat make up mata serta bibirmu. Sekaligus, yang dapat melembapkan kulit wajahmu. Kemasannya pun harus diperhatikan agar tisu wipes tidak cepat kering saat disimpan. Make up remover wipes mampu mengangkat sekaligus membersihkan riasan mata dengan menyeluruh dan cepat.Aktivitas di bawah teriknya matahari dapat membuat kulit wajah terbakar, jika tidak memakai produk perawatan wajah yang memberikan perlindungan dari sinar UV. Kita dianjurkan untuk memakai sunscreen sebelum beraktivitas di luar. Namun, setelah beraktivitas di luar kulit kita juga masih perlu mendapatkan perawatan after sun.Kamu bisa menggunakan after sun balm yang memiliki manfaat untuk memelihara dan memperbaiki kulit setelah terpapar sinar matahari. Serta, menutrisi kulit serta menenangkan dan melembutkan kulit.