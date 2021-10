Rosé All Day, Produk Perawatan Wajah untuk Menenangkan Kulit

(Rosé All Day akan terus membawa gebrakan di industri kecantikan tanah air dengan tetap berfokus pada kulit yang tampil cantik alami. Foto: Dok. Rose All Day)

Tinggal di negara dengan iklim tropis tentu memiliki beberapa dampak pada kondisi kulit. Mulai dari kulit sensitif, kering, kusam, dan dehidrasi. Bermula dengan ragam produk skincare-infused make up, Rosé All Day Cosmetics kini menghadirkan lini produk perawatan wajah yang aman bagi pemula, khususnya untuk menenangkan kulit iritasi dan meningkatkan fungsi skin barrier.Tiffany Danielle, Chief Marketing Officer dari Rosé All Day Cosmetics mengungkapkan ketika skin barrier terganggu, kulit dapat menjadi dehidrasi dan lebih rentan terpapar kotoran. Kondisi ini mengakibatkan berbagai alergen, kotoran, sebum berlebih, keringat, dan mikroorganisme masuk serta bertahan dalam kulit."Oleh karena itu, muncul masalah seperti; iritasi, jerawat, dan kemerahan hanya karena skin barrier yang terganggu. Satu masalah yang menimbulkan banyak sekali akibat pada kulit. Kami menghadirkan The Calming Series sebagai solusi yang lembut bagi kulit dan berfungsi untuk memperbaiki serta memperkuat skin barrier," jelas Tiffany.Sebagai salah satu pioner produk skincare-infused makeup lokal, Rosé All Day tentu sudah tidak asing dengan berbagai kandungan yang dapat meningkatkan kesehatan kulit. The Calming Series hadir dengan berbagai kandungan unik yang memiliki manfaat spesial bagi kulit, di antaranya:Mengandung 9 persen Lactobacillus Ferment yang berfungsi untuk memperkuat skin barrier dengan keseimbangan bakteri baik serta probiotik, meningkatkan elastisitas kulit, dan membantu melembapkan kulit.Merupakan moisturizer water-based yang mengandung 3 persen Calendula Extract dan 2 persen Niacinamide untuk menenangkan angry-skin, mencerahkan kulit, dan memberikan hidrasi ekstra yang membantu kulit agar tetap lembap selama 24 jam. 2Adalah leave-on sleeping mask dengan kandungan 2 persen Phytosqualan dan 2 persen Coconut Water SD Powder yang berfungsi untuk meningkatkan fungsi aquaporin kulit, mengurangi kemerahan, tanda iritasi, dan mengembalikan hidrasi pada kulit kering.