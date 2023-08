Wajib Tahu! 8 Hal yang Harus Diperhatikan pada Label Produk Tabir Surya

Periksa tingkat SPF

(Saat mencari tabir surya, pilihlah produk yang bebas paraben, bebas minyak, dan bebas pewangi. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Dengan banyaknya produk tabir surya di pasaran, mungkin akan menjadi tantangan untuk mengetahui mana yang terbaik untuk melindungi kulitmu. Oleh sebab itu, membaca label produk merupakan hal yang tidak boleh dilewatkan saat membeli sunscreen atau tabir surya maupun produk kecantikan lainnya.Hal ini tentunya agar kamu yakin telah membeli bahan dan perlindungan yang tepat untuk kebutuhan kulit. Melansir dari Byrdie, berikut rincian dari beberapa dokter kulit yang perlu diperhatikan, antara lain:American Academy of Dermatology merekomendasikan SPF harian 30 atau lebih tinggi. Pasalnya, ketika nilai SPF meningkat, perlindungan terhadap sengatan matahari meningkat. Tapi dokter kulit sering merekomendasikan tingkat yang lebih tinggi.Dokter kulit bersertifikat Rita Linkner, MD, dari Spring Street Dermatology, mengatakan, "Tingkat SPF pada atau berkisar SPF 50. Karena itu adalah angka ajaib di mana kamu memaksimalkan perlindungan UVB saat menggunakan formulasi yang cukup mudah untuk dioleskan dalam jumlah yang tepat."Untuk melindungi kulit, pilih label tabir surya dengan perlindungan spektrum luas, yang menghalangi sinar UVA dan UVB. "Sinar UVA menembus lebih dalam ke dalam kulit dan menyebabkan tanda-tanda penuaan kulit, seperti kerutan, pigmentasi, dan kendur," jelas Fayne Frey, MD, ahli dermatologi klinis dan bedah bersertifikat yang berpraktik di West Nyack, New York.Kamu mungkin juga melihat satu atau lebih tanda plus (+) di sebelah nilai SPF. Itu adalah peringkat PA+, sistem yang digunakan di negara-negara Asia untuk menunjukkan faktor perlindungan UVA suatu produk. Semakin banyak tanda plus, semakin baik perlindungan terhadap UVA.Tabir surya mineral atau alami tidak terlalu mengiritasi dibandingkan bahan kimia. Tabir surya mineral biasanya:- Bekerja dengan memblokir sinar matahari secara fisik dengan seng oksida atau titanium dioksida.- Lebih cocok untuk kulit sensitif.- Formula mineral dapat meninggalkan gips putih.Tabir surya kimiawi biasanya berwarna bening dan memiliki lebih banyak inovasi tekstur, seperti semprotan dan gel yang membuatnya lebih mudah diaplikasikan. Sifat dari tabir surya kimia:- Bekerja dengan menggunakan filter kimia yang menyerap sinar matahari.- Memiliki tekstur ringan, sehingga lebih nyaman dipakai.- Tabir surya kimiawi dianggap aman untuk digunakan oleh dokter kulit.Sementara itu, chemical sunscreen bekerja dengan menggunakan filter kimia seperti oxybenzone dan homosalate untuk menyerap sinar matahari saat menyentuh kulit.Tahan air (atau tahan keringat) menunjukkan apakah tabir surya dapat memberikan perlindungan yang memadai selama 40 menit atau 80 menit saat seseorang berenang atau berkeringat. Tapi "resisten" tidak berarti perlindungan penuh. Karena tidak ada tabir surya yang sepenuhnya 'tahan air' atau 'tahan keringat'.Kedua istilah ini mungkin tampak dapat dipertukarkan, tetapi ada perbedaan utama dalam artinya. Beberapa perusahaan meminta dokter kulit untuk menguji kualitas produk yang telah diuji oleh dokter kulit.Sementara, perusahaan lain meminta dokter kulit untuk mencoba suatu produk dan mengatakan apakah mereka akan merekomendasikan produk tersebut kepada pasien atau tidak.Tabir surya untuk wajah diformulasikan secara berbeda agar tidak menyumbat pori-pori dan menyebabkan jerawat. Mereka biasanya memiliki lebih sedikit seng oksida karena itulah yang memberi kita tampilan pucat yang coba dihindari semua orang.Mereka dirancang untuk bekerja dengan riasan dan produk perawatan kulit lainnya. Sementara, tabir surya untuk tubuh cenderung lebih tebal dan lebih baik untuk bagian tubuh yang bermasalah dengan keringat.Tidak aktif bukan berarti tidak penting. "Saat mencari tabir surya, pilihlah produk yang bebas paraben, bebas minyak, dan bebas pewangi," saran Linkner.Frey menambahkan, konsumen harus teliti terhadap bahan-bahan yang mungkin membuat mereka alergi, bahan-bahan yang dapat menyebabkan berjerawat, bahan-bahan yang dapat memperburuk eksem pada individu yang rentan atau mereka yang memiliki kulit sensitif, dan wewangian, penyebab paling umum dari jerawat, serta reaksi alergi kulit.