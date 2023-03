Catat! Ini Langkah dan Tips Pakai Skincare yang Cocok untukmu yang Punya Kulit Sensitif

1. Mencuci muka dengan lembut

2. Hindari pemakaian toner eksfoliasi yang keras

3. Serum khusus kulit sensitif

4. Kunci kelembapan kulit dengan pelembap

(FIR)

Apakah kulitmu pernah muncul bercak, ruam, kemerahan, atau gatal setelah memakai produk atau perawatan tertentu? Ini merupakan tanda-tanda buat kamu yang kulitnya sensitif. Orang dengan kulit sensitif memiliki pertahanan kulit yang cenderung lebih lemah ,sehingga mudah mengalami iritasi.Kondisi kulit sensitif ini juga cenderung mengalami dehidrasi karena sensitivitas kulit yang berlebihan. Munculnya kemerahan dan sensitivitas dapat terjadi karena sejumlah faktor, seperti kerap gonta-ganti skincare, alergi makanan, hormon, perubahan cuaca, jerawat, hingga radiasi negatif.“Perawatan pada masalah kulit sensitif tidak boleh dianggap sepele sehingga harus segera diatasi agar kondisinya tidak semakin parah,” kata Medical Beauty Expert, dr. Claudia Christin, dalam Media Briefing Somethinc: Kulit Ngamuk? Calm Down-in Aja!Mengetahui cara merawat kulit sensitif sangatlah penting, terlebih pada kulit area muka. Untuk menenangkan kulit yang iritasi dan kemerahan, kamu dapat memilih produk perawatan wajah dengan kandungan Hearleaf, Korean Mugwort, Encapsulated Ceramide, hingga Madagascar Centella.Salah satu brand yang peduli akan permasalahan kulit sensitif dan memiliki beberapa kandungan tersebut adalah Somethinc yang meluncurkan Calm Down Series. Berikut, beberapa langkah dan tips yang bisa kamu lakukan untuk merawat kulit yang sensitif:Sebelum menggunakan skincare, sebaiknya kamu membersihkan wajah terlebih dahulu. Namun, ketika mencuci wajah, kesalahan yang kerap dilakukan adalah terlalu keras menggesek sabun muka ke wajah. Untuk menghindari hal itu, Somethinc Calm Down hadir dengan sabun wajah berbentuk busa sehingga kamu tidak perlu lagi untuk menggesek kulit wajah dengan keras.Sabun ini juga memiliki kandungan ph netral yang aman bagi kulit sensitif. Bubble cleanser ini juga memiliki teknologi 3D Aqua seal yang mampu mengangkat sisa kotoran dari wajahmu.Usai membersihkan wajah, kulit memerlukan hidrasi lebih, terutama bagi kulit sensitif. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan toner untuk menghidrasi sekaligus menenangkan kulit yang kemerahan.Salah satu rekomendasi toner bagi pemilik kulit sensitif adalah Somethinc PHA 3% Soothing Everyday Toner yang mampu memulihkan skin barrier. Toner ini juga mampu memberikan sensasi menenangkan secara instan di kulit wajah.Untuk membantu mencapai kulit idaman yang diinginkan, tentu penggunaan serum tidak dapat dilewatkan. Setelah memakai toner, kulit kamu akan lebih siap untuk diberikan serum dengan konsentrasi tinggi.Bagi kamu yang memiliki masalah kulit sensitif, Calm Down Skinpair Barrier Serum dari Somethinc cocok menjadi serum pertolongan pertama. Diperkaya dengan 5 kali Growth Factor Peptides untuk membantu proses regenerasi kulit, serum ini memiliki formula yang lebih ringan sehingga cocok untuk kulit rentan iritasi.Caranya, kamu dapat meratakan serum ke wajah dan leher dengan perlahan. Lakukan gerakan ini ke arah luar atau atas, baik dengan jari ataupun gua sha. Tunggu hingga 1-3 menit hingga produk meresap sepenuhnya.Ketika kulit sudah cukup terhidrasi dengan serum, kamu bisa menggunakan moisturizer atau pelembap yang memiliki kandungan untuk mengunci kelembaban kulit.Kandungan Madagascar Centella Asiatica, Ceramida, dan Muru-Muru Butter cocok bagi kamu yang memiliki kulit sensitif untuk menenangkan kulit kemerahan dan merawat skin barrier. Kandungan ini terdapat dalam Somethinc Skinpair R-Cover Cream.Kamu dapat gunakan pelembab ini ketika pagi dan malam hari yang dioleskan ke wajah dan leher secara perlahan hingga produk terserap sepenuhnya.Nah, itulah beberapa langkah dan tips yang bisa kamu terapkan di rumah. Seluruh rangkain produk Calm Down Series Somethinc ini dapat kamu temukan di official store Somethinc dan toko-toko kecantikan di kotamu.