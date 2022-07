6 Alasan Menambahkan Serum Vitamin C ke Rutinitas Perawatan Kulit

1. Menghidrasi kulit

(Manfaat serum vitamin C adalah mencerahkan wajah, melembapkan kulit, sampai mengencangkan kulit. Manfaat vitamin C untuk wajah ini bisa didapat bila menggunakannya dengan benar. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

2. Mencerahkan kulit

3. Mengurangi Kemerahan dan Ratakan Warna Kulit

4. Memudarkan hiperpigmentasi

5. Mempromosikan produksi kolagen

6. Mengurangi lingkaran di bawah mata

Vitamin C disebut-sebut sebagai salah satu bahan antipenuaan terbaik di pasaran dan kunci untuk mempertahankan kulit yang halus, rata, dan bercahaya. Namun, meskipun bisa mendapat vitamin C dalam diet, tidak ada cara untuk menjamin itu akan langsung ke kulit kamu.Sebagai alternatifnya, menggunakan serum dan produk topikal lainnya adalah cara paling langsung untuk menuai manfaat ini. Vitamin C dapat membantu menyembuhkan noda, mengurangi hiperpigmentasi, dan membuat kulit bersinar.Dan seperti dinukil dari Healthline, konsistensi adalah kunci untuk efek maksimal. Beberapa orang menerapkan serum vitamin C pada pagi hari untuk memanfaatkan sifat pelindung UV-nya.Sementara yang lain menemukan bahwa serum vitamin C bekerja paling baik pada malam hari. Berikut manfaat menambahkan serum vitamin C pada rutinias perawatan kulit Menurut tinjauan penelitian tahun 2017, sebagian besar kulit dan organ yang sehat mengandung vitamin C konsentrasi tinggi, menunjukkan bahwa vitamin C terakumulasi dalam tubuh dari sirkulasi.Review penulis mencatat bahwa vitamin C topikal menembus kulit paling baik dalam bentuk asam askorbat. Magnesium ascorbyl phosphate, turunan vitamin C lain yang digunakan dalam perawatan kulit, telah terbukti memiliki efek menghidrasi pada kulit, menurut ulasan tahun 2013.Vitamin C dapat membantu memudarkan pigmentasi dan menghaluskan permukaan kulit untuk mengurangi kulit kusam. Sebuah ulasan tahun 2017 mencatat bahwa aplikasi vitamin C telah terbukti menghambat produksi melanin, pigmen yang bertanggung jawab atas warna kulit. Ini dapat membantu memudarkan bintik-bintik gelap dan kusam umum yang mencegah mendapatkan cahaya yang berembun itu.Vitamin C juga telah terbukti bertindak sebagai agen anti-inflamasi melalui kapasitas antioksidannya, menurut tinjauan tahun 2015. Ini berarti menenangkan kulit dan mengurangi bengkak, membiarkan wajah bersinar.Sifat anti-inflamasi vitamin C juga dapat membantu mengurangi kemerahan, yang pada gilirannya dapat membuat kulit lebih merata. Pengurangan gabungan bintik hitam, kemerahan, dan iritasi membuat warna kulit yang jelas dan halus.Karena menghambat produksi melanin, vitamin C sebenarnya dapat memudarkan hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi - termasuk bintik matahari, bintik-bintik penuaan , dan melasma - terjadi ketika melanin diproduksi secara berlebihan di area kulit tertentu.Itu juga bisa terjadi di daerah di mana jerawat telah sembuh. Vitamin C menghambat sintesis melanin dengan menurunkan regulasi aktivitas enzim yang dikenal sebagai tirosinase. Ini banyak digunakan dalam dermatologi untuk depigmentasi bintik-bintik hiperpigmentasi pada kulit.Kolagen adalah protein alami yang habis seiring waktu. Tingkat kolagen yang lebih rendah dapat menyebabkan garis-garis halus dan kerutan. Vitamin C terkenal untuk meningkatkan produksi kolagen melalui proses sintesis kolagen. Faktanya, sintesis kolagen tidak dapat terjadi tanpa vitamin C.Serum vitamin C dapat membantu menghaluskan garis-garis halus dengan mengenyalkan dan menghidrasi area bawah mata. Meskipun vitamin C lebih efektif dalam mengurangi kemerahan secara keseluruhan, beberapa orang mengatakan vitamin C dapat membantu mengurangi perubahan warna yang terkait dengan lingkaran di bawah mata.Menurut sebuah penelitian kecil tahun 2009, vitamin C dalam bentuk 10 persen natrium askorbat ditemukan untuk memperbaiki lingkaran hitam kelopak mata bawah setelah enam bulan penggunaan dengan menebalkan dermis kelopak mata dan menyembunyikan warna gelap karena darah yang tersumbat.