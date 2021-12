Mykonos Meluncurkan Parfum Bernuansa Paris

(ELG)

Mykonos, parfum asal Indonesia meluncurkan produk terbaru mereka yang bertajuk Paris Collection. Mereka menggandeng perusahaan kreatif asal Prancis, Yves Ryan.Mykonos Paris Collection terinspirasi dari pengalaman pribadi salah satu anggota tim Mykonos yang melakukan perjalanan mandiri di kota Paris. Pengalaman berkesan itu kemudian dia tuangkan dalam parfum yang dapat mengingatkannya dengan nuansa Paris. Paris Collection terdiri dari dua rangkaian parfum, yakni When in Paris dan Verve. When in Paris merupakan parfum pertama di Indonesia yang memiliki accord 'jam' atau selai buah. Parfum yang menggambarkan asmara dan masa muda ini terasa sangat cheerful, romantis dan youthful.Seperti seorang perempuan muda yang sedang jatuh cinta dan melakukan eksplorasi terhadap dirinya dan mencari jati diri. Perempuan muda yang jatuh cinta pada kehidupan dan pada dunia dengan sentuhan aroma fresh citrus, floral dengan sentuhan akhir yang creamy dan velvety.Sementara Varian Verve mengedepankan sisi Paris yang elegan, cantik dan karismatik. Parfum ini memiliki nuansa floral yang mengingatkan kepada wanita-wanita sosialita yang berada di Paris. Nuansa yang diciptakan dari aroma parfum ini adalah anggun, mewah dan berkelas.Menggambarkan perempuan yang telah dewasa, wanita karir yang sangat sukses, fashionable dan menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Perempuan yang mirip dengan elite women di Paris yang percaya diri dan karismatik dengan aroma white floral yang didominasi oleh wangi Jasmine dan sedikit sentuhan aroma eksotis dari blackcurrant dan tonka bean.Paris Collection dikemas menggunakan botol kaca premium yang elegan dengan tutup magnetic dan premium. Desain dari boxnya memiliki gambar tangan agar mendapatkan visual atau feels dari Kota Paris.Di dalam box juga terdapat sebuah kartu dengan deskripsi setiap parfum dan notes. Terdapat juga spotify code yang akan mendirect konsumen kepada sebuah playlist yang akan membawakan nuansa Paris."Kami ingin memberi yang terbaik dengan harga terjangkau. Dari segi packaging Mykonos terkesan sangat high end, saat dicium, setiap parfumnya unik, memiliki kepribadian sendiri. Maka itu kami membuat beberapa varian agar konsumen bisa memilih parfum sesuai preference mereka," ujar Rio, Head of Marketing Mykonos.Koleksi ini merupakan parfum lokal pertama dengan konsentrasi EDP yang tinggi, dengan kadar sedikit di atas 20% sehingga memiliki ketahanan yang lama. Di pasaran, parfum dengan kualitas yang sama dapat dibanderol dengan harga minimal Rp1 juta, tapi Mykonos hanya membanderol parfum ini dengan harga Rp279 ribu."When In Paris adalah parfum pertama di Indonesia yang memiliki nuansa “Apricot Jam” yaitu aroma selai buah apricot. Aromanya sangat unik, dan belum pernah di temukan di parfum lainnya," tutupnya.