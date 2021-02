Ini Lho 5 Rahasia Awet Muda Lee Young Ae

(Infografis: Sandra Odilifia/Gaya.id)

Jakarta: Tidak hanya memiliki wajah yang sehat dan glowing, wanita Korea juga dikenal memiliki wajah awet muda meski usianya sudah mencapai 50 tahun. Seperti, aktris senior Lee Young Ae yang masih tampak imut layaknya remaja berusia 20-an.



Pemeran Jang Geum dalam drama Korea A Jewel in The Palace ini dikenal cukup telaten dalam merawat kulit wajah dan tubuhnya. Resep cantiknya pun tak macam-macam, yang dilakukannya hanyalah:



1. Rutin menggunakan minyak camelia dan pelembap wajah



2. Rutin melakukan perawatan dengan masker kentang



3. Mengonsumsi makanan tinggi antioksidan



4. Rutin minum air putih



5. Memilih make up dengan kandungan air yang tinggi



