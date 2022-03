Berikut berita terpopuler foto selengkapnya:

1. Bayern Vs Union Berlin: Lewandowski Brace, Die Roten Menang 4-0

2. Jokowi Hadiri Pembukaan Sidang The 144 Assembly of the IPU



3. Selebrasi Miguel Oliveira Usai Juara MotoGP Mandalika



4. Debut All England, Bagas/Fikri Sabet Gelar Juara

(KHL)

Sejumlah berita foto pada Minggu, 20 Maret 2022 menarik perhatian publik di antaranya Bayern Muenchen membungkam Union Berlin 4-0 Presiden Joko Widodo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani, menghadiri Peresmian Pembukaan The 144 Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) and Related Meetings.Bayern Muenchen berhasil membungkam Union Berlin 4-0 di spieltag ke-27 Liga Jerman musim ini. Bertanding di Allianz Arena, Minggu, 20 Maret 2022, dini hari WIB, Robert Lewandowski menjadi bintang dengan dua golnya ke gawang tim tamu.Selengkapnya baca di sini: Presiden Joko Widodo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani, menghadiri Peresmian Pembukaan The 144 Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) and Related Meetings di Bali International Convention Center, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Minggu, 20 Maret 2022.Selengkapnya baca di sini: Pebalap Red Bull KTM, Miguel Oliveira, sukses menjadi yang tercepat pada balapan MotoGP Mandalika atau MotoGP Indonesia 2022. Oliveira menjadi yang tercepat dalam 20 lap dengan catatan waktu 33 menit 27,223 detik. Jumlah lap dipangkas karena race ditunda akibat hujan deras.Selengkapnya baca di sini: Debut fenomenal di All England dicatatkan oleh Mohammad Shohibul Fikri dan Bagas Maulana. Tampil untuk kali pertama dan tak menjadi unggulan, Fikri/Bagas sukses meraih gelar juara.Selengkapnya baca di sini: