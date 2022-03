Debut All England, Bagas/Fikri Sabet Gelar Juara

(KHL)

Debut fenomenal di All England dicatatkan oleh Mohammad Shohibul Fikri dan Bagas Maulana. Tampil untuk kali pertama dan tak menjadi unggulan, Fikri/Bagas sukses meraih gelar juara.Pada pertandingan final, Fikri/Bagas berhasil menundukkan seniornya sekaligus unggulan kedua All England 2022, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, dua gim langsung 21-19, 21-13.Adapun, duel Fikri/Bagas vs Ahsan/Hendra pada partai puncak All England digelar di Utilita Arena Birmingham, Inggris, pada Minggu, 20 Maret 2022, malam WIB.Bagi Bagas/Fikri, ini menjadi kemenangan perdana di ajang All England perdananya. Sementara Ahsan/Hendra harus puas menjadi runner up, dan gagal mencetak hat-trick di All England. AFP Photo/Justin Tallis