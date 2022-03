Jokowi Hadiri Pembukaan Sidang The 144 Assembly of the IPU

(KHL)

Presiden Joko Widodo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani, menghadiri Peresmian Pembukaan The 144 Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) and Related Meetings di Bali International Convention Center, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Minggu, 20 Maret 2022.Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi tuan rumah Sidang Umum IPU ke-144 dengan tema utama adalah Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to Act on Climate Change.Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan tindakan nyata dalam menjalankan transisi energi merupakan kunci bagi dunia untuk mengatasi persoalan perubahan iklim. Selama ini, banyak negara hanya mengeluarkan wacana, rencana, tanpa ada kebijakan konkret di lapangan.Transisi energi dari fosil ke baru terbarukan menjadi contohnya. Jokowi mengatakan upaya tersebut sudah bertahun-tahun dibahas dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi dunia. Namun, hingga sekarang belum banyak hasil yang bisa diperlihatkan, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia.Jokowi mengajak negara-negara maju untuk memberi solusi dalam hal pendanaan, investasi dan transfer teknologi. Sehingga, transisi energi bisa berjalan dengan baik ke depan. Foto: BPMI Setpres