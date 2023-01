Dukung Netralitas Karbon pada 2060, Sederet Upaya Dilakukan oleh Jababeka

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Jababeka Tbk (Jababeka) berkomitmen membantu mewujudkan visi Indonesia dalam mencapai netralitas karbon pada 2060. Sederet upaya telah dilakukan melalui pengurangan emisi karbon di Kawasan Industri Jababeka serta membentuk Jababeka Net Zero Cluster.Dalam World Economic Forum (WEF) 2023 di Davos- Swiss, Managing Director Jababeka Infrastruktur Agung Wicaksono menyampaikan, kesiapan dan langkah-langkah penyusunan roadmap Kawasan Industri Jababeka dalam mewujudkan Jababeka Net Zero Industrial Cluster 2050."Jababeka Net Zero Cluster dibangun di atas kawasan industri yang berusia lebih dari 30 tahun. Ini menjadi kawasan industri pertama di ASEAN yang berasal dari negara berkembang yang tergabung dalam jaringan WEF," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 19 Januari 2023.Jababeka secara kolektif akan menyuarakan kebutuhan para tenant terkait sustainable products dan services, penggunaan energi baru dan terbarukan hingga potensi kolaborasi dengan pelaku usaha global yang dapat berpengaruh secara signifikan dalam sektor industri di Jababeka.Jababeka sebelumnya mendeklarasikan ambition statement bersama tiga tenant-nya dengan target karbon netral pada 2050. Kawasan Industri Jababeka juga bergabung dalam jaringan WEF sebagai The First Net Zero Industrial Cluster in South East Asia.Selanjutnya, Jababeka meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di Water Treatment Plant (WTP) di Kawasan Industri Jababeka pada 11 Januari 2023. PLTS Atap ini untuk dipakai menyalurkan air bersih di industri dengan listrik dari energi bersih.Selain itu, peresmian tersebut juga diikuti dengan pembentukan Jababeka Net Zero (JNZ) Forum sebagai wadah sharing knowledge dalam mencari solusi penurunan emisi di sektor industri bagi perusahaan-perusahaan di Kawasan Industri Jababeka."Hadirnya Kawasan Industri Jababeka-Cikarang di dalam peta kawasan industri di dunia pada World Economic Forum ini kami harap memberikan kebanggaan bagi Indonesia dan ASEAN. Semoga komitmen sebagai kawasan industri pertama di ASEAN menuju net zero ini terus berlanjut," ungkapnya.Agung juga menjelaskan, bahwa langkah berikutnya adalah menyusun roadmap dekarbonisasi Kawasan Industri Jababeka bersama para tenant dan Pertamina selaku energy partner. Ia pun mengajak para tenants bersama-sama menyusun baseline dan strategi untuk dekarbonisasi."Sesuai dengan kebutuhan proses bisnis dan teknologi yang terus dikembangkan. Karena target mencapai Indonesia Net Zero di tahun 2060, hanya bisa dicapai dengan kawasan industri net zero lebih awal dari itu, karenanya kami menetapkan 2050 sebagai target," ujar dia.