Amerika Serikat Penghasil Sampah Plastik Terbanyak di Dunia, Bagaimana Indonesia?

(ROS)

Jakarta: Amerika Serikat menjadi negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia dengan menghasilkan 42 juta ton sampah plastik pada 2016. Angka tersebut dua kali lipat lebih besar dari Tiongkok, dan gabungan negara Uni Eropa.Dikutip Channel News Asia, data tersebut berdasarkan laporan bertajuk Reckoning with the US Role in Global Ocean Plastic Waste yang diamanatkan oleh Kongres sebagai bagian dari Save Our Seas 2.0 Act, dan menjadi undang-undang pada Desember 2020.Jika dirata-rata, maka setiap orang Amerika menghasilkan 130 kilogram (kg) sampah plastik per tahun. Kemudian, diikuti Inggris di urutan berikutnya dengan 99 kg per orang per tahun, dan Korea Selatan dengan 88 kg per tahun.Produksi plastik global meningkat dari 20 juta ton pada 1966, menjadi 381 juta ton pada 2015. Angka tersebut meningkat 20 kali lipat selama setengah abad.Lantas, bagaimana dengan Indonesia?Penelitian yang dilakukan Jenna R Jambeck dari Universitas Georgia pada 2015, menyebutkan Indonesia termasuk dalam lima negara terbesar penyumbang sampah plastik di laut.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia menghasilkan sampah plastik 64 juta ton per tahun. Sebanyak 3,2 juta ton per tahun sampah plastik dibuang ke laut.Berikut ini, daftar lima negara terbesar penyumbang sampah plastik di laut.1. Tiongkok (8,81 juta metrik ton/tahun)2. Indonesia 3,21 juta metrik ton/tahun)3. Filipina (1,88 juta metrik ton/tahun)4. Vietnam (1,83 juta metrik ton/tahun)5. Sri Langka (1,59 juta metrik ton/tahun)Menjadi salah satu negara penyumbang sampah plastik di laut, tentu bukan prestasi membanggakan. Oleh karena itu setiap orang mesti memiliki kesadaran untuk mengurangi sampah plastik.Setiap orang, termasuk Anda, dapat memulai dari diri sendiri yakni dengan melakukan hal sebagai berikut.1. Tidak menggunakan sedotan plastik2. Pakai kantong reuseable3. Berbelanja di toko yang menggunakan kemasan kertas atau kardus4. Memilah sampah dari rumah5. Menyetor sampah yang telah dipilah ke bank sampah.