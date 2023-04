Biar Anak Muda Makin Aware dengan Pembangunan Hijau, Begini Caranya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Schneider Electric Indonesia (SEI) menilai digitalisasi merupakan kendaraan untuk mencapai keberlanjutan . Hal ini membawa konsekuensi bahwa produk dan layanan yang dihasilkan harus melalui proses ramah lingkungan yang dapat mengurangi emisi karbon dan memberikan kontribusi atas terciptanya ekonomi hijau Sementara itu, keberlanjutan adalah hal yang sangat penting dan menjadi 'mata uang' baru dalam menjalin kerjasama bisnis lintas sektor. Karena mengacu pada efek atau dampak yang dimiliki perusahaan terhadap lingkungan, masyarakat, atau ekonomi.Hal ini juga terkait dengan kemampuan untuk mempertahankan atau mendukung proses secara terus-menerus tanpa menghabiskan sumber daya alam atau fisik. Strategi atau praktik bisnis berkelanjutan bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dan menciptakan dampak atau nilai positif untuk saat ini dan masa depan“Tantangan utama kita dalam konteks transformasi platform digital adalah bagaimana kita dapat mengurangi emisi karbon sebanyak mungkin dan mencapai keberlanjutan,” ujar Direktur Government Relations and Design Firms SEI Hedi Santoso dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 20 April 2023.Oleh sebab itu, Hedi mengungkapkan, SEI selalu memprioritaskan untuk menciptakan produk yang ramah lingkungan sebagai bentuk aksi memerangi perubahan iklim dan mencapai keberlanjutan melalui beragam inovasi praktis dan terukur.Anak perusahaan dari Schneider Electric ini juga menjadi bagian penting dari kegiatan ASEAN Youth Dialogue 2023 dengan memberikan kontribusi pemikiran dan pengalaman terbaiknya dalam konteks digital platforms for green economy atau platform digital untuk ekonomi hijau.Dalam kegiatan diskusi ASEAN Youth Dialogue (AYD) 2023, pertumbuhan hijau disebut tidak terlepas dari strategi pembangunan ekonomi yang memberikan pilihan peran ekonomi dan lingkungan yang dapat memberikan manfaat atau merusak.Sehingga perlu ditempuh jalan tengah melalui kolaborasi berbagai pihak, baik yang sifatnya mitigasi (pencegahan) maupun adaptasi. Jalan tengah yang disepakati harus dijalankan bersama dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang komprehensif.AYD 2023 mengusung tema Digital Development for Sustainable Development Goals atau Pembangunan Digital untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dihadiri lebih dari 140 delegasi generasi muda dari 11 negara anggota ASEAN yang berusia 18-30 tahun.Sebagai rangkaian AYD 2023, sebanyak 30 delegasi pemuda ASEAN juga telah melakukan kunjungan ke kantor Schneider Electric Jakarta untuk berdiskusi dan bertukar pikiran tentang manajemen energi dan otomasi dalam kaitannya dengan tema besar Digital Development for Sustainable Goals.Cluster President Indonesia and Timor Leste Roberto Rossi berharap apa yang telah diterapkan dalam bisnis manajemen energi dan otomasi Schneider Electric selama ini dapat menjadi rekomendasi nyata bagi generasi muda ASEAN untuk mencapai keberlanjutan sebagai salah satu bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG).“Selain itu, Schneider Electric Indonesia juga menjalankan program Green Heroes for Life (GHFL) untuk memerangi perubahan iklim dan mencapai keberlanjutan di Indonesia. Program ini memasuki tahun kedua dan secara aktif melibatkan berbagai pemangku kepentingan di seluruh Indonesia,” ujar Roberto.