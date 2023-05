Berkolaborasi Mencapai Netralitas Karbon di Akhir 2033

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca Juga: Pertamina Terapkan 2 Strategi Ini Demi Capai Emisi Nol Karbon

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun

(AZF)

Jakarta: OCS Group Indonesia menguatkan upaya keberlanjutan (sustainability) melalui komitmen pencapaian netralitas karbon (net carbon zero ) di akhir 2033.Chief Executive Officer OCS Group Indonesia, Jeffry Johary mengatakan perusahaan menyadari urgensi untuk bertindak secara kolektif. Akselerasi 2033 dinilai penting dalam mendukung praktik-praktik yang berkelanjutan di industri facility management (FM).Menurut Jeffry, pihaknya ingin memastikan di 2033, jumlah karbon yang dikeluarkan ke atmosfer Bumi adalah netral. Dia pun berkomitman untuk menjalankan operasional dengan emisi rendah dan hemat."Dengan begitu, kami akan berperan signifikan dalam mengurangi jejak lingkungan dan ikutberkontribusi menciptakan alam yang sustainable," ujar Jeffry, pada kegiatan "Sustainability Commitment Launch" bersama Diversey Indonesia, Signify Indonesia, Trace+, dan Inecosolar, dilansir dalam keterangan tertulis, Rabu, 31 Mei 2023.Jeffry menyampaikan terdapat empat prioritas target Environmental, Social, and Governance (ESG), yaitu mengurangi jejak karbon, budaya kesehatan dan keselamatan, pengembangan masyarakat usia muda dan produktif, serta tata kelola perusahaan yang baik.Dia berharap upaya ini akan membuka jalan bagi perusahaan besar lainnya di Indonesia sekaligus dapat menginspirasi mereka untuk mempertimbangkan jejek karbon yang dihasilkannya.Dia menyadari netralitas karbon adalah tujuan yang ambisius, OCS Group Indonesia yakin mampu bisa mencapai hal tersebut. Perusahaan akan memanfaatkan dukungan dan pengaruh OCS Group, berkolaborasi erat dengan OCS Australia and New Zealand, termasuk New Zealand Sustainability Council, mengoptimalkan sumber-sumber daya, dan memanfaatkan jaringan globalnya untuk berfokus pada penggunaan bahan kimia ramah lingkungan, tanpa sampah plastik, dan hemat energi.Dalam kunjungannya di Jakarta, Managing Director OCS Australia dan New Zealand Gareth Marriott berkomitmen mendukung upaya sustainability kolega mereka di Indonesia.Saling bertukar ilmu dan upaya kolaboratif akan memacu perubahan yang positif.Gareth Marriott belum lama ini memimpin dan mengembangkan Sustainability Report OCS Australia and New Zealand Edisi Keenam 2023."Jeffry dan saya menyadari kami harus bisa memimpin dalam hal praktik-praktik bisnis yang berkelanjutan, tidak hanya di dalam industri FM saja tetapi lebih dari itu, peduli dengan karyawan kami, masyarakat luas dan planet Bumi ini. Saya berkomitmen untuk membantu dan bekerja bersama dengan kolega kami di Indonesia dalam perjalanan sustainability mereka sehingga kami dapat menciptakan perubahan yang positif," jelas dia.