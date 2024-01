Cara PLN Indonesia Power Ikut Jaga Kualitas Air Sungai

Advertisement

Jakarta: PLN Indonesia Power (PLN IP) berpartisipasi dalam kegiatan Tanara Clean Up sepanjang 1.800 meter di Sungai Cidurian, Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Dalam aksi lingkungan yang dilaksanakan mulai dari Kamis 11 Januari 2024 sampai Minggu 14 Januari 2024 ini berhasil terkumpul sampah dengan berat lebih dari 1.000 ton.Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengapresiasi kepada pihak yang terlibat serta mengungkapkan, kegiatan bersih sungai dan penanaman pohon menjadi gerakan yang bisa memberikan banyak manfaat, baik dari segi kesehatan, kebersihan, keberlanjutan lingkungan."Terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Hal ini yang saya ajak ke masyarakat semua, jadikan hari ini sebagai momentum satu kehidupan baru yang lebih baik bersih yang lebih sejahtera. Marilah kita jadikan kegiatan ini sebagai komitmen bersama untuk menjadikan Indonesia lebih bersih, sehat dan berkelanjutan," kata Ma'ruf.Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan, perubahan iklim yang mengancam penduduk dunia harus dimitigasi, salah satunya dengan menanam dan memelihara pohon dan memperbaiki lingkungan. Hal tersebut juga menjadi upaya Pemerintah dalam mendukung dan mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's)"Dampak akibat perubahan iklim seperti udara yang sangat panas yang kita rasakan, kondisi banjir, longsor dan lain-lain perlu kita mitigasi, yang perlu dilakukan diantaranya dengan menjaga kebersihan lingkungan yang dapat mengurangi beban kepada lingkungan akibat kegiatan manusia, dengan hadirnya limbah dari aktivitas manusia yang masuk ke sungai sampai terus masuk ke laut. Kita bisa melakukan pengurangan sampah dan limbah mengurangi beban sampah atau reuse, reduce dan menggunakan kembali atau recycle," papar Siti Nurbaya.Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengungkapkan, partisipasi PLN Indonesia Power dalam kegiatan Tanara Clean Up merupakan wujud komitmen perusahaan, dengan menjaga kualitas air sungai yang sangat penting bagi kehidupan."Kami di sini bersama dengan beberapa unsur bersama-sama dalam satu tujuan yang sama, yaitu untuk Indonesia bersih dan sadar lingkungan," kata Edwin.Menurut Edwin, aksi yang melibatkan beberapa unsur masyarakat ini merupakan langkah nyata untuk menuju Indonesia maju yang diawali dari sosial dan lingkungan.Edwin menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari aksi tanggung jawab sosial lingkungan yang mengacu pada 3 pilar ESG, yaitu environmental atau menjaga lingkungan, sosial atau dampak bagi masyarakat sekitar dan governance atau tata kelola dan kepemimpinan yang baik."Sebagai perusahaan yang patuh dengan kebijakan pemerintah, PLN Indonesia Power menganut prinsip ESG. Sehingga kegiatan operasi perusahaan menjunjung tinggi kelestarian lingkungan untuk keberlangsungan makhluk hidup kini dan yang akan datang," imbuhnya.Dalam kegiatan ini PT PLN Indonesia Power menjadi perusahaan yang mengerahkan personel lebih dari 200 Insan PLN Indonesia Power serta 1 unit Excavator untuk pengerukan sedimen. Pegawai tersebut berasal dari PLTU yang ada di Banten, yaitu PLTU Lontar, PLTU Suralaya, PLTU Banten 1 Suralaya serta PLTGU Cilegon.Bersamaan dengan kegiatan Tanara Clean Up, juga dilaksanakan penanaman pohon tabebuya kuning, serta sosialisasi edukasi tentang pemilahan sampah. Kegiatan ini juga dilaksanakan oleh sejumlah pemangku kepentingan dan beberapa industri yang beroperasi di wilayah Banten.