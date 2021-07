3 Bahasan Indonesia Green Summit Hari Ini

Sesi I

Jakarta: Media Group News (MGN) akan membahas upaya bersama untuk mewujudkan net zero emission 2060 dalam forum diskusi Indonesia Green Summit 2021.Mengangkat tema 'Membela Kepentingan Nasional Menuju Net Zero Emission 2060', agenda ini digelar secara hybrid pada 26-27 Juli 2021 mulai pukul 09.00-17.30 WIB, pada hari ini ada tiga bahasan utama yang akan mengemuka pada hari ini:Green Waste Management: Mengelola Sampah Menjadi Berkah pada pukul 10.00-12.00 WIB.Dimoderatori presenter Metro TV Eva Wondo, bahasan ini menghadirkan narasumber Wali Kota Bogor Bima Arya; Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati; Ketua ADUPI Christine Halim; Head of Environment and Social Responsibility Astra International Diah Suran Febrianti, dan Sustainability Director Le Minerale Ronald Atmadja.Green Transportation: Siapkah Melaju tanpa Emisi?Dimoderatori presenter Metro TV Leonard Samosir, bahasan ini menghadirkan narasumber Tenaga Ahli Menteri LHK Karliansah; Staf Khusus Menteri Perhubungan/Jubir Kemenhub Adita Irawati; Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Doddy Rahadi; Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi; dan Direktur Utama Blue Bird Noni Purnomo.Green Energy and Green Electricity: Energi Bersih untuk Masa DepanDimoderatori presenter Metro TV Aviani Malik, bahasan ini menghadirkan narasumber Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dhewanthi, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana, dan Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas.Forum diskusi ini diharapkan mampu melahirkan kebijakan dan gagasan serta keputusan untuk mendukung pengendalian iklim dan net zero emission 2060. Bagi yang ingin ikut forum diskusi ini, bisa mendaftarkan diri di linktr.ee/mgneventregist untuk menyaksikan secara langsung melalui Zoom.(AHL)