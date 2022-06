Kurangi Emisi Rumah Kaca, Perhutani dan Pertamina Kembangkan Proyek untuk Kredit Karbon

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Perum Perhutani mengembangkan proyek Natured Based Solution (NBS), di sembilan Lokasi Hutan, bermitra dengan Pertamina Power Indonesia sebagai Subholding Power & New Renewable Energy (Pertamina NRE), yang berpotensi menghasilkan Kredit Karbon 11,6 juta CO2 per tahun untuk mengintensifkan pelestarian hutan guna mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan.Tujuan kredit karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ke atmosfer. Pemilik kredit karbon mewakili hak untuk mengeluarkan gas rumah kaca yang setara dengan satu ton karbon dioksida. Menurut Dana Pertahanan Lingkungan, itu setara dengan berkendara 2.400 mil jika menggunakan mesin yang mengeluarkan karbon dioksida.Upaya tersebut juga bertujuan mempercepatan pencapaian Nationally Determined Contribution Indonesia tahun 2030 dan visi Net Zero Emission 2060 di lingkup Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Melalui dokumen long term strategy, low carbon and climate resilience (LTS-LTCCR), Indonesia telah menargetkan untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih awal. Indonesia didorong untuk menurunkan emisi, dengan target sampai dengan 29 persen dalam waktu 10 tahun di 2030.Pertamina NRE mendorong percepatan pencapaian Nationally Determined Contribution Indonesia 2030 serta visi Net Zero Emission di lingkup Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan mengembangkan proyek Nature Based Solution (NBS) salah satunya melalui skema reduced emission from deforestation and forest degradation (REDD).“Proyek ini bertujuan untuk mengintensifkan kegiatan pelestarian hutan guna mengurangi pelepasan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan serta memberikan dampak positif bagi penyerapan emisi karbon dan keanekaragaman lingkungan,” jelas Wakil Menteri I BUMN Pahala Nugraha Mansury dalam keterangan resminya, Rabu, 22 Juni 2022.Penandatanganan HoA disaksikan oleh Wamen I BUMN Pahala Nugraha Mansury, dan Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Mulyono.Kerja sama ini diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada Desember 2021 lalu, kemudian ditindaklanjuti dengan serangkaian pengerjaan Pra-Feasibility Study (FS) pada Februari-Mei 2022, dan dilanjutkan audiensi dengan KLHK pada 7 Juni 2022 serta konsultasi regulasi melalui Focus Group Discussion dengan KLHK pada 15 Juni 2022 lalu.Direktur Operasi Perhutani Natalas Ari Haryanto menyampaikan selain menekan laju deforestasi tujuan kerja sama tersebut adalah memperluas tutupan lahan yang akan meningkatkan kemampuan kawasan hutan untuk menyerap emisi gas rumah kaca.“Kami sudah mengidentifikasi sembilan calon lokasi di wilayah kawasan hutan milik Perhutani Group yang akan menjadi objek dan lokasi dari proyek ini. Ke sembilan calon lokasi ini lebih lanjut akan dilakukan Studi Kelayakan untuk mengetahui kelayakan proyek dari khususnya terkait dampak terhadap lingkungan serta sisi finansial maupun operasional,” jelas Natalas.Dia menambahkan, berdasarkan hasil Pra Studi Kelayakan, NBS Project pada ke-9 lokasi ini akan mampu menghasilkan Kredit Kabon (Carbon Credit) lebih dari 11,6 juta ton CO2 per tahun, sehingga dengan skema bisnis yang tepat proyek ini akan mampu menjadi bisnis baru yang memberikan nilai tambah pada kedua belah pihak.Sementara itu, sejumlah upaya dekarbonisasi yang akan dilaksanakan oleh Perum Perhutani, lanjut Natalas, diantaranya menekan atau mengurangi kerusakan hutan dan meningkatkan rehabilitasi lahan, menekan kebakaran hutan, mengganti penggunaan Marine Fuel Oil (MFO) menjadi Compressed Nature Gas (CNG) pada industri hasil hutan.Selain itu, di bidang tanaman Perhutani juga mengurangi penggunaan pupuk anorganik. Untuk Nature Based Solutions (NBS) merupakan salah satu solusi yang mengacu pada pengelolaan dan optimasi sumberdaya alam yang berkelanjutan melalui rekonfigurasi pengelolaan.Pahala juga menyampaikan pembentukan perusahaan NBS dan kerja sama antara Perhutani dan Pertamina NRE ini merupakan satu dari inisiatif strategis Kementerian BUMN untuk mendukung dekarbonisasi.“Dengan adanya NBS, kita berharap bisa menjaga lingkungan di sekitar BUMN mendorong adanya energi baru terbarukan, yang berkaitan dengan sektror energi mengingat sebagai salah satu penghasil emisi terbesar.”Dia berharap proyek NBS dapat memanfaatkan, mengelola, serta melestarikan wilayah hutan dengan potensi pengembangannya. Perhutani beserta anak perusahaannya berperan sebagai penyedia lahan (land co) sementara Pertamina NRE sebagai pengelola bisnis NBS melalui NBS co.