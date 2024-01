Pertamina Layani BBM Ramah Lingkungan untuk Kapal Pesiar Internasional

Dukung program KSPN

(ANN)

Bali: PT Pertamina Patra Niaga menyuplai kebutuhan bahan bakar ramah lingkungan untuk Kapal Norwegian Jewel, kapal pesiar yang dikelola oleh Norwegian Cruise Line Holding.Kapal Norwegian Jewel saat ini sedang melakukan perjalanan selama 14 hari ke lima negara di Asia Tenggara, salah satu tujuannya adalah Bali Indonesia.Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya mengatakan pihaknya melakukan pengisian bahan bakar ramah lingkungan yakni Very Low Sulfur Fuel Oil (VLSFO) sebesar 450 metrik ton (MT) di Pelabuhan Benoa."Ini adalah komitmen Pertamina Patra Niaga dalam mendukung Benoa sebagai Homeport wisata berkelas dunia sekaligus membuktikan kesiapan kami dalam melayani pengisian bahan bakar bagi kapal-kapal dengan rute pelayaran internasional,” jelas Maya dalam siaran pers, Selasa, 2 Januari 2024.Menurutnya, pengisian bahan bakar ramah lingkungan untuk kapal pesiar ini dalam rangka mendukung Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Bali Maritime Tourism Hub (BMTH).Maya menambahkan, seluruh proses pengisian bahan bakar VLSFO yang dilakukan Pertamina Patra Niaga telah sesuai dengan prosedur keselamatan dan operasional yang berstandar global.VLSFO yang disalurkan Pertamina Patra Niaga sudah sesuai dengan standar ISO 8217:2017 dan regulasi International Maritime Organization terkait pengurangan emisi karbon dari bahan bakar kapal. VLSFO yang disuplai kepada Norwegian Jewel saat ini memiliki kandungan sulfur maksimum 0,5 persen.Dalam mendukung pengembangan BMTH lebih lanjut, Pertamina Patra Niaga juga memiliki produk ramah lingkungan lain untuk bahan bakar kapal yakni Very Low Sulfur Marine Gas Oil (VLSMGO) yang telah tersedia di Terminal BBM Sanggaran, Bali.Seperti diketahui, VLSMGO merupakan varian lain bahan bakar gasoil yang biasa digunakan di pelayaran internasional, spesifikasinya seperti Pertamina Dex.“Penyediaan produk VLSFO dan VLSMGO yang ramah lingkungan adalah komitmen kami dalam pengurangan emisi karbon pada sektor industri maritim sekaligus dukungan dalam mewujudkan cita-cita Net Zero Emission Indonesia 2060,” ucap Maya.