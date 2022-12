Aset Kelolaan ESG Bisa Capai USD33,9 Triliun di 2026

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Aset kelolaan (Assets under Management/AUM) terkait Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environment, Social, and Governance/ESG) yang ditangani para aset manajer secara global diperkirakan naik menjadi USD33,9 triliun pada tahun 2026, dari USD18,4 triliun pada 2021.Dengan proyeksi laju pertumbuhan majemuk tahunan (compound annual growth rate/CAGR) sebesar 12,9 persen, laju aset ESG akan menghasilkan 21,5 persen dari total AUM global dalam waktu kurang dari 5 tahun.PwC Indonesia Infrastructure Leader Julian Smith menambahkan undang-undang baru, aktivitas pasar publik, dan investasi pemerintah dalam sasaran keberlanjutan jangka panjang mendapatkan momentum seiring semakin banyak bisnis di berbagai sektor yang sedang bertransisi menuju ESG."Tren menuju lanskap ESG dengan potensi investasi yang lebih besar ini termasuk investasi di perusahaan-perusahaan yang saat ini belum ramah lingkungan, lalu membantu perusahaan-perusahaan tersebut dengan keuangan dan keahlian yang dibutuhkan untuk menanamkan hasil-hasil ESG yang positif ke dalam operasional usahanya. Para manajer aset memiliki kesempatan untuk melakukan pendekatan intervensionis secara aktif.” kata dia dikutip dari keteranganya, Kamis, 22 Desember 2022.Hal ini menunjukkan adanya perubahan drastis dan berkelanjutan dalam industri aset manajemen dan kekayaan (Asset and Wealth Management/AWM) menurut laporan Asset and Wealth Management Revolution 2022 PwC. Laporan tersebut juga mengungkapkan pandangan 250 investor institusi dan aset manajer di seluruh dunia, yang mewakili hampir setengah dari AuM global.AuM berdasarkan ESG diperkirakan tumbuh pada laju yang jauh lebih cepat daripada pasar AWM secara keseluruhan. Berdasarkan skenario pertumbuhan base case PwC, AuM berlandaskan ESG di AS (pasar AWM terbesar) akan meningkat lebih dari dua kali lipat dari USD4,5 triliun pada 2021 menjadi USD10,5 triliun pada 2026; di Eropa (sudah naik 172 persen pada tahun 2021 ) akan meningkat 53 persen menjadi USD19,6 triliun.Investor di kawasan lain di luar AS dan Eropa juga memperbesar alokasinya. Asia-Pasifik (APAC) memiliki persentase pertumbuhan AuM ESG tercepat, yang diprediksi meningkat lebih dari tiga kali lipat hingga mencapai USD3,3 triliun pada tahun 2026. Produk-produk ESG di Afrika dan Timur Tengah meraih pangsa pasar yang lebih besar, serta di Amerika Latin, di mana produk-produk ESG menyumbang AuM sebesar USD25 miliar.