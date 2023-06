Puncak Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023 Dipusatkan di IKN

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Puncak Hari Lingkungan Hidup (HLH) Sedunia 2023 akan dipusatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini dilakukan untuk memperkenalkan IKN kepada masyarakat serta mempromosikan destinasi wisata di IKN dan kabupaten atau kota penyangga.Acara puncak ini diawali dengan kegiatan bersepeda bertajuk Road to IKN. Kegiatan dilakukan selama dua hari, yakni pada Sabtu dan Minggu, 10-11 Juni 2023."Peserta datang dari sejumlah provinsi seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, hingga Sumatra," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sigit Reliantoro, Sabtu, 10 Juni 2023.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, melepas pesepeda Road to IKN, di Lapangan Merdeka, Balikpapan. Fun bike ini diikuti 425 peserta. Terdiri atas 378 peserta laki-laki dan 47 perempuan. Acara ini tersebar di 135 titik di Indonesia dan diikuti 52 usaha."Road to IKN ini berjarak tempuh 102,3 kilometer (km). Titik awal di Lapangan Merdeka dan titik akhir di Titik Nol IKN," kata Sigit.Selain penyerahan medali, di Titik Nol IKN para peserta juga akan mengikuti acara penanaman pohon. Sigit mengatakan hal ini dilakukan untuk mengajak peserta mengambil bagian dalam aksi menciptakan langit biru dan mengedukasi peserta dengan gaya hidup sehat yang rendah emisi.Etape I Road to IKN dimulai Sabtu pagi dari Lapangan Merdeka, Kota Balikpapan. Akan berakhir di kediaman dinas Bupati Penajam Paser Utara berjarak 99,5 km.Etape II berlanjut Minggu pagi dengan jarak 27,5 km. Peserta bersepeda dari kediaman dinas Bupati Penajam Paser Utara menuju Zona Rimba Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Para peserta akan menanam pohon serentak dan selanjutnya finish di Titik Nol IKN."Keseluruhan rute Road to IKN melintasi tiga wilayah, yaitu Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegera, dan Kabupaten Penajam Paser Utara," kata Sigit.Peringatan HLH Sedunia 2023 juga dimeriahkan dengan kegiatan bersih pantai secara serentak di 135 titik lokasi di 37 provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah peserta sebanyak 21.324 orang dengan lokasi utama di Pantai Banua Patra, Kota Balikpapan."Ketika pantai dan sungai sudah bersih, maka kita dapat menikmatinya, termasuk anak cucu kita nanti," kata dia.Kegiatan bersih pantai masih akan tetap dilaksanakan hingga 1 Juli mendatang di 45 lokasi dengan estimasi 7.078 peserta. Sehinggal, total ada 180 titik dengan peserta 28.402 orang.Kegiatan bersih pantai ini juga sejalan dengan tema internasional HLH 2023, yaitu Solutions to Plastic Pollution. Kegiatan ini mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam penanganan sampah plastik di tingkat tapak.Selanjutnya, diluncurkan juga program rehabilitasi mangrove. Program ini hasil kerja sama KLHK dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dan PT Freeport Indonesia.Program ini untuk mendukung Program Nasional Percepatan Rehabilitasi Mangrove. Target yang ditetapkan untuk pemulihan ekosistem mangrove adalah 2.000 hektare.Pemilihan IKN sebagai lokasi puncak peringatan HLH 2023 juga bertujuan untuk mempromosikan destinasi wisata di sekitar daerah kawasan penyangga. Hal ini seiring dengan program pemulihan lingkungan yang terintegrasi dengan pengembangan wisata di IKN.Dengan adanya event ini, KLHK mencoba untuk memperkenalkan bahwa pembangunan IKN juga memiliki daya tarik wisata di sekitarnya, sehingga dapat menjadi landmark-landmark baru yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Sejumlah destinasi tersebut juga dilalui oleh para peserta fun race Road to IKN.Sejumlah destinasi wisata yang ada antara lain Taman Bangkirai, pemulihan lahan bekas tambang Goa Batu Tapak Raja, Tracking Blok Wisata Tanam di Titik Nol IKN, Public Space Area Samboja, Persemaian Mentawir, dan Hutan Mangrove yang berada di Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Paser Penajam Utara.Melalui serangkaian kegiatan peringatan HLH 2023, KLHK mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pengendalian pencemaran melalui cara sederhana dan menyenangkan. Momentum HLH 2023 yang berlokasi di IKN juga membawa pesan bahwa IKN bervisi menjadi kota masa depan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.