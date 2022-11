Cegah Korupsi, Perhutani Gandeng Basel Institute-Swiss Perkuat Budaya Perusahaan

baca juga: Jaga Kelestarian Lingkungan dan Sosial Budaya dalam Mengelola Perhutanan





Jakarta: Perum Perhutani menjalin kerja sama dengan The Basel Institute-Swiss dalam upaya memperkuat budaya integritas pada proses bisnis internal guna mencegah korupsi dan kejahatan keuangan lainnya, serta mendukung peningkatan kualitas tata kelola governance (GCG).Basel Institute on Governance adalah organisasi nirlaba internasional dan independen yang bekerja di seluruh dunia dengan sektor publik dan swasta untuk melawan korupsi dan kejahatan keuangan lainnya, serta mendukung peningkatan kualitas tata kelola (governance). Sebagai yayasan berbadan hukum Swiss, Basel Institute berkantor pusat di Basel, Swiss. Saat ini, Basel Institute memiliki kegiatan lapangan di Afrika, Eropa Timur, Amerika Latin dan Asia Tenggara."Kita perlu terbuka pada setiap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bersih dan antikorupsi, untuk itu tawaran kerja sama ini sangat baik untuk Perhutani dalam upaya mewujudkan Good Corporate Governance," jelas Direktur SDM, Umum dan IT Perhutani, M. Denny Ermansyah, usai bersama dengan Direktur Program Green Corruption, Juhani Grossmann menandatangani perjanjian kerja sama yang digelar di Graha Perhutani, dalam siaran persnya, Selasa, 8 November 2022.Dalam kerja sama ini, The Basel Institute mengajak Perhutani untuk melakukan pencegahan korupsi dan kecurangan dalam internal perusahaan. Perhutani dan The Basel Institute berupaya mencegah korupsi melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dan memperkuat budaya integritas dan akuntabilitas baik untuk sektor publik maupun swasta, dengan fokus pada pencegahan Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) dalam pengadaan dan perizinan pada sektor sumber daya alam.Denny Ermansyah menilai kerja sama ini merupakan langkah nyata Perhutani dalam rangka mewujudkan Perusahaan yang bersih dan sehat. Denny juga menjelaskan niat baik ini selaras dengan Core Values AKHLAK yang saat ini digencarkan Pemerintah.Perhutani memiliki peran strategis dalam melaksanakan pengendalian internal perusahaan dan mencegah perilaku koruptif. Peningkatan kapabilitas untuk badan ini merupakan salah satu metode untuk mengembangkan pengendalian internal yang efektif sebagai bagian dari Good Corporate Governance."Kita perlu terbuka pada setiap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bersih dan antikorupsi, untuk itu tawaran kerja sama ini sangat baik untuk Perhutani dalam upaya mewujudkan Good Corporate Governance," ungkap Denny."Perhutani merupakan pakar di bidang Kehutanan, dan kami pakar di bidang integritas dan kepatuhan di sektor private dan public. Kami tahu kolaborasi ini tidak mudah, tapi kami tetap lakukan. Alasan kami ingin bekerja sama dengan Perhutani adalah demi pengelolaan hutan yang lestari, untuk survival di masa depan," ungkap Direktur Program Green Corruption, Juhani Grossmann.Basel Institute juga akan mengajak Bagian Hukum dan Kepatuhan serta Pengawas Internal di Perhutani untuk bergabung dalam upaya Integrity Risk Assessment (IRA). Selain itu, Basel Institute akan memberikan pelatihan bagi Bagian Hukum dan Kepatuhan serta Pengawas Internal di Perhutani yang akan mencakup materi-materi umum.