BAT Indonesia dan Inovator Muda Siap Membuat Dampak Positif terhadap Lingkungan Hidup

Jakarta: Battle of Minds kembali hadir di Indonesia, mengajak generasi muda menjadi bagian dari perubahan dan ikut serta menyelesaikan tantangan dalam konteks ESG (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Perusahaan).Kompetisi yang dimulai sejak 12 Mei 2022 ini memiliki banyak peminat, terbukti dengan jumlah pendaftar 265 tim. Indonesia menjadi negara dengan pendaftar nomor dua tertinggi dibandingkan dengan BAT di negara-negara lain, setelah BAT Bangladesh. Para pendaftar yang disebut sebagai innovator muda ini merupakan mahasiswa/i, sarjana muda (fresh graduates), dan profesional muda.Kembali hadir dengan tema “Anything is Possible,” kompetisi yang diinisiasi oleh British American Tobacco (BAT) ini memberikan wadah yang nyata bagi generasi muda yang ingin memberikan dampak positif terhadap lingkungan hidup. Pemenang tiga besar dari kompetisi ini akan memperoleh kesempatan untuk mewujudkan idenya dan mewakili Indonesia pada kompetisi Battle of Minds 2022 di tingkat Asia Pasifik, bersaing dengan perwakilan tiga terbaik dari Vietnam. Nantinya, jika berhasil menang pada tingkat Asia Pasifik, maka salah satu perwakilan dari Indonesia siap bersaing di tingkat global melawan 27 negara untuk memperebutkan hadiah senilai Rp1 miliar yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan ide bisnis mereka.Dalam perjalanan menuju pencarian ide bisnis terbaik, BAT Indonesia telah melaksanakan rangkaian kegiatan ke universitas dan komunitas secara daring. Rangkaian tersebut tidak hanya untuk mempromosikan Battle of Minds, namun juga memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi peserta seperti tips dan trik mengenai bisnis, bagaimana mencapai kesuksesan dalam berkarir di usia muda dan berbagi ilmu di berbagai bidang seperti pemasaran digital.Salah satunya adalah, Ideathon, lokakarya intensif singkat yang diikuti oleh inovator muda untuk lebih dalam lagi memahami bagaimana mereka dapat mengembangkan dan mewujudkan ide bisnis mereka menjadi bisnis yang sustainable.Setiap kegiatan yang diadakan telah dikemas semenarik mungkin dengan menghadirkan berbagai narasumber yang ahli di bidangnya, baik yang berasal dari pemimpin muda di BAT Indonesia ataupun pendiri start-up company dan entrepreneur muda sukses.Setelah melalui tahapan penyaringan terhadap dari 265 tim yang mendaftar, telah diterima 182 proposal yang keseluruhannya memiliki ide-ide sangat cemerlang. Kemudian, tim BAT Indonesia telah memilih 10 proposal terbaik di antara yang terbaik untuk melaju ke babak penjurian tingkat nasional.Adapun 10 proposal tersebut, yaitu tim Econella, Black Soldier Corps, EcoplastID, Jastity, MethaCo, Kepul, MicroX, Maema, Water Coin, dan Mycofoam Teman Bumi. Mereka berasal dari berbagai penjuru kota di Indonesia seperti Bandung, Surabaya, Jogjakarta, Semarang, Medan, dan Makassar.Tim terbaik tersebut telah mempresentasikan ide bisnis mereka di hadapan para juri pada 15 Agustus 2022, dan telah didapatkan tiga besar yang akan mewakili Indonesia ke tingkat Asia Pasifik, yaitu tim Econella dari Makassar mengenai produk Bioaditif, Kepul dari Medan mengenai manajemen limbah dan sampah, dan MicroX dari Yogyakarta mengenai Bio CNG.Ketiga tim tersebut berhak mendapatkan hadiah uang tunai senilai total Rp72 juta rupiah dan kesempatan melakukan internship di BAT Indonesia sebagai bentuk pengembangan karier mereka.“Kita bersama-sama telah menyaksikan lahirnya para calon inovator muda yang akan membuat perubahan yang jauh lebih baik terhadap dunia terutama lingkungan hidup. Kami BAT Indonesia, siap untuk mendampingi dan memberikan dukungan kepada mereka, terutama para pemenang sampai ketingkat global. Dan kami berharap pemenang tahun ini bisa mengulang kesuksesan tim Ijo, sebagai pemenang global Battle of Minds 2021 yang berasal dari Indonesia. Harapan kami ke depannya kompetisi ini terus menginspirasi para inovator muda lainnya untuk memimpin perubahan di negeri ini dan menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada para pemenang dan let's lead the change!” ujar Head of Talent Attraction & Capability Development BAT Indonesia Jonathan Sembiring.