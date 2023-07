Upaya Perusahaan Dukung Penanganan Pencemaran Lingkungan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Isu pencemaran lingkungan masih menjadi permasalahan di setiap tahunnya dan tanpa disadari akan menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan. Untuk itu, PT Asuransi Jasaraharja Putera (JRP Insurance) mendukung upaya penanganan masalah lingkungan."JRP Insurance selalu berkomitmen untuk terus membantu melestarikan lingkungan sehat khususnya dalam isu pencemaran lingkungan," kata Direktur Utama Jasaraharja Putera Bapak Abdul Haris dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 8 Juli 2023.Berdasarkan hasil uji emisi 2023 terbukti bahwa sektor transportasi adalah sumber pencemaran utama di wilayah perkotaan. Hal ini yang kemudian mendorong Irjen (Purn) Royke Lumowa mengampanyekan aktivitas bersepeda agar lebih diminati oleh masyarakat.Royke memiliki misi untuk keliling dunia menggunakan sepeda melalui kampanye Cycling Anywhere to Save the Earth. Misi bersepeda keliling dunia dari Jakarta menuju Paris dengan kurun waktu 1 tahun ini dimulai 8 Juli 2023 sampai dengan November 2024.Jasaraharja Putera turut mendukung kampanye Cycling Anywhere to Save The Earth untuk terus membantu melindungi bumi dari pencemaran polusi udara. Perusahaan menilai kampanye ini sejalan dengan semangat dalam hal pelestarian lingkungan.Semua peserta yang bergabung dalam kegiatan tersebut akan dilindungi oleh JRP Insurance melalui perlindungan asuransi kecelakaan diri. Adapun Benefit yang diberikan antara lain Meninggal Dunia/ Cacat tetap Akibat Kecelakaan sebesar Rp500 juta, Santunan biaya evakuasi sebesar Rp50 juta, Santunan Biaya Perawata/Pengobatan sebesar Rp50 juta, Santunan Rawat Inap sebesar Rp5 juta."JRP Insurance siap memberikan perlindungan terbaik sehingga kegiatan kampanye pelepasan Cycling Anywhere to Save the Earth ini dapat terlaksana dengan baik dan tujuan kampanye dapat menjadi motivasi kita semua," ungkapnya.