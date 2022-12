Kolaborasi Dukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas , Suharso Monoarfa mengatakan, aksi nyata dan kerja sama semua pihak sangat diperlukan untuk akselerasi tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs)."Terutama yang didukung dengan penguatan kerangka regulasi melalui Perpres SDGs Nomor 111 Tahun 2022, serta pengarusutamaan dalam RPJMN maupun RPJPN," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 6 Desember 2022.Untuk itu, PT Surveyor Indonesia bersama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menyelenggarakan program Integrated-Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) for Cities. Program ini didukung oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Biro Pusat Statistik (BPS), serta Global Reporting Initiatives (GRI).Berdasarkan hasil penjurian dari 74 kota yang mengikuti program I-SIM for cities, Kota Semarang menjadi pemenang terbaik I, diikuti Tebing Tinggi, dan Salatiga. Sedangkan pemenang harapan I adalah Manado, yang kemudian diikuti oleh Blitar, dan Parepare.Proses penilaian untuk pemilihan kota terbaik berlangsung dalam beberapa tahapan. Dari 98 kota di Indonesia, 74 kota mengikuti program dengan mendaftar I-SIM for Cities, Kota melakukan self-assessment. Kemudian Tim I-SIM melakukan verifikasi untuk memastikan data yang di-input sesuai dan memiliki evidence.Panitia kemudian melakukan scoring yakni melakukan penilaian data 17 goals untuk 74 kota. Hasilnya berupa rating dengan klasifikasi: 0-50 The Exciter, 51-60 The Encourager, 61-70 The Advocator, 71-80 The Innovator, dan 81-100 The Revolutionary.Tahap terakhir adalah penilaian panelis. Hasilnya diperoleh 15 besar kota terbaik dan enam pemenang. Adapun 15 kota terbaik di luar pemenang di atas adalah Probolinggo, Pagar Alam, Tegal, Tasikmalaya, Bogor, Sukabumi, Gorontalo, Banjarbaru, dan Tangerang.Staf Ahli Bappenas Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Vivi Yulaswati menyebut, aspek penentuan pemenang meliputi hasil scoring pengisian data (70 persen), program unggulan dengan aspek inovasi, kolaborasi, dampak, keberlanjutan (20 persen), dan nilai leadership kota (10 persen).Kepala Sekretariat Nasional SDGs ini juga mengungkapkan, I-SIM merupakan Integrated Sustainability. Menurut dia, hal ini tentunya berbasis data yang tidak hanya fokus pada satu atau dua goals, tetapi juga berbicara keterkaitan antar goals SDGs dan dampaknya."Jadi tentunya ini merupakan bagian dari pembelajaran untuk kota-kota dan mungkin nanti akan berkembang ke daerah-daerah lainnya supaya bisa membangun data yang lebih baik, kita bisa mengukur dan menjadi pembuktian ketercapaian dari SDGs di masing-masing kota dan tentunya Indonesia," imbuh Vivi.Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti mengatakan, kegiatan-kegiatan terkait SDGs adalah kegiatan yang membuat masyarakat sejahtera tapi tidak melupakan terkait iklim. Selain itu, kegiatannya juga menyangkut bagaimana ke depannya untuk lingkungan hidup."Hal ini tentu saja merupakan kerja keras yang memberikan semangat motivasi untuk tahun-tahun mendatang agar kami bisa lebih baik, lebih hebat," ujarnya.Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, M. Haris Witjaksono mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pemerintah kota yang telah mengikuti setiap tahapan dari proses awarding I-SIM for Cities. Menurutnya, 74 kota ini mengikuti program secara sukarela."Berkaca pada proses yang telah dijalani, maka tanggung jawab capaian SDG's tidaklah hanya bertumpu pada program yang diselenggarakan oleh pemerintah, namun perlu peran serta stakeholder pada tingkat tapak untuk membangun kolaborasi yang baik agar terjadi akselerasi pencapaian setiap indikatornya," ungkap dia.