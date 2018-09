idEA Gandeng UKM Genjot Ekonomi Digital

: Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) terus menjalin hubungan dengan industri dan mitra industri untuk meningkatkan perekonomian digital di Tanah Air. Sebagai wadah komunikasi antarpelaku industri perdagangan elektronik, idEA menggandeng para pelaku usaha kecil menengah (UKM) untuk menyelenggarakan Idea Forum.Idea Forum akan digelar selama tiga hari, 12-14 September 2018 di The Kasablanka, Jakarta Selatan. Dengan melibatkan anggota idEA, pemerintah daerah (pemda), serta pelaku UKM, Idea Forum diharapkan mampu mendorong pengembangan ekosistem industri e-commerce di Indonesia."Ada beberapa rangkaian acara dalam Idea Forum kali ini. Pertama adalah idEA Member Forum, yaitu sebuah acara di mana para anggota idEA berkumpul bersama sekaligus memberikan sharing terhadap isu-isu terkini ataupun tren industri yang bisa dibagi ataupun dicarikan jalan keluarnya," kata CEO PT Pembayaran Lintas Usaha Sukses (PLUS), Edy SP, dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat, 7 September 2018.Kedua, lanjut Edy, forum edukasi pemda yang mengangkat tema "Strategi Pengembangan Ekonomi Digital di Daerah Melalui Kolaborasi E-Commerce & UMKM". Acara ini berupa seminar dan kunjungan kerja di perusahaan e-commerce untuk seluruh kepala dinas perdagangan yang berpartisipasi.Sedangkan yang ketiga adalah forum UKM. Forum ini melibatkan e-UKM melalui kegiatan Lokal Good. Kegiatan ini merupakan pertemuan nasional para pelaku UKM untuk mengedukasi dengan saling berbagi ilmu dalam pengembangan UKM secara digital."Di sini, para penggiat UKM terutama yang masih menjalankan usaha secara konvensional bisa belajar internet marketing dan belajar bisnis online untuk produk lokal Indonesia," beber Edy.Selain ketiga rangkaian acara tersebut, terdapat juga pameran berupa booth yang diisi oleh berbagai pelaku usaha bisnis seperti perbankan, e-commerce dan marketplace, ekspedisi dan logistik, serta payment gateway. Salah satu yang hadir adalah Kasir.ID.Kasir.ID merupakan produk terbaru PT PLUS yang sebelumnya telah meluncurkan produk payment gateway Espay. Sebagai salah satu anggota aktif idEA, PT PLUS terus menginovasi produk-produknya untuk mendukung perkembangan bisnis e-commerce di Indonesia."Espay untuk pelaku usaha e-commerce (online), kalau Kasir.ID ini buat para pelaku UKM atau pemilik online shop di media sosial untuk berjualan dan menerima pembayaran secara online. Melalui Kasir.ID, penjual bisa mengunggah katalog produk mereka dan membagikannya via facebook, line, WA, ataupun media lainnya. Ketika ada pembeli yang tertarik, mereka cukup mengklik gambar produk tersebut dan secara otomatis mereka masuk ke halaman pembayaran dengan berbagai macam pilihan pembayaran," jelasnya.Edy berharap, sinergi positif antara idEA dengan pemangku kepentingan dan pelaku UKM mampu mendorong perekonomian digital di Indonesia. "Langkah ini untuk mewujudkan target dan visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2020," tutup Edy.(AHL)