BI Dorong Perbankan Gunakan Kartu Berbasis Cip

Bank Indonesia (BI) mendorong perbankan segera mengganti kartu debit maupun kredit menjadi berbasis cip. Kartu berbasis cip dianggap lebih aman dari tindak kejahatan perbankan daripada kartu dengan teknologi pita magnetik.Director Financial System Surveillance Departement Bank Indonesia, Y Budiatmaka, mengatakan BI menargetkan 30 persen kartu debit yang beredar sudah menggunakan sistem cip pada akhir tahun."Sejak tahun lalu kami sudah menerapkan hal itu dan saat ini masih dalam proses sesuai aturan main," kata Budiatmaka dalam Focus Group Discussion 'Peran Polri dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Skimming dan Perbankan' di kawasan Tendean, Jakarta, Selasa 10 April 2018.Ia mengatakan BI menargetkan seluruh kartu debit maupun kredit yang beredar sudah menggunakan sistem cip pada tahun 2021. Peningkatan sistem keamanan juga akan dilakukan di infrastruktur lain termasuk mesin anjungan tunai mandiri (ATM).Lebih lanjut lagi, ia mengatakan BI akan mendorong seluruh pelaku industri perbankan agar terus meningkatkan keamanan infrastrukturnya. Perbankan diwajibkan mengalokasikan investasi yang cukup besar pada bidang IT agar sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih untuk menangkis ancaman siber."Saya kira investasi yang dilakukan perbankan pada bidang IT sudah harus diapresiasi karena sudah cukup besar. Tujuannya agar bank lebih aman dan terhindar dari ancaman siber," imbuhnya.(FZN)