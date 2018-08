Starbucks Luncurkan Kampanye Greet with a Cup

Produk Starbucks Indonesia (Foto: Starbucks Indonesia)

Memasuki Agustus, Starbucks Indonesia meluncurkan kampanye yang terinspirasi dari keramah-tamahan di seluruh Asia. Melalui 'Greet with a Cup', Starbucks ingin mengajak konsumennya untuk mengenal sapaan hangat dalam beberapa bahasa di benua Asia lewat minuman dan makanan yang diracik secara khusus.Adapun makanan dan minuman ini terinspirasi dari Thailand, Korea, Jepang, dan tentunya Indonesia. Tidak ditampik, Asia terkenal akan keramahan penduduknya. Lewat kampanye Starbucks 'Greet with a Cup' ini, Starbucks Indonesia ingin mengajak konsumen untuk menyebarkan semangat positif lewat hal kecil yakni dengan cara saling menyapa.Head of Corporate PR & Communications Starbucks Indonesia Andrea Siahaan menilai kebahagiaan dapat menular dan penelitian pun telah banyak membuktikan hal tersebut. Tapi, kadang seseorang lupa untuk melakukan dan menyebarkannya."Lewat kampanye ini, Starbucks ingin kembali mengingatkan jika kita bisa menularkan kebahagiaan dari hal sederhana yakni dengan memberikan sapaan kepada orang sekitar yang dalam hal ini dari para partners Starbucks kepada konsumen," kata Andrea, dalam kunjungannya ke Media Group, di Jakarta, Selasa, 7 Agustus 2018.Melalui kampanye ini, Starbucks Indonesia berusaha menyapa konsumennya dalam bahasa Thailand, Korea, Jepang, dan Indonesia serta mengajak konsumen untuk saling menyapa menggunakan stiker khusus yang ditempelkan di setiap gelas. Adapun kampanye ini akan berlangsung dari 3 Agustus hingga 2 September 2018 di seluruh gerak di Starbucks di Indonesia.(ABD)