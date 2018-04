Masuki Era Digital, Askrindo Sinergi dengan Enam BUMN

: PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo (Persero) menjalin sinergi dengan enam perusahaan BUMN. Kerja sama ini dilakukan sebagai upaya mendukung sinergi sesama BUMN, "one nation, one vision, one family to exccellence".Keenam perusahaan tersebut adalah PT Timah TBK, PT Danareksa (Persero), Kawasan Berikat Nusantara (KBN), PT Pelindo II (Persero), PT Dok Perkapalan Surabaya (DPS), dan PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero).Direktur Utama Askrindo Asmawi Syam mengatakan ruang lingkup kerja sama yang disepakati ada pemakaian beberapa produk unggulan yang dimiliki Askrindo antara lain Asuransi Kredit Bank, Surety Bond, Customs Bond, dan Kontrak Bank Garansi dan selain itu juga Jaminan Asuransi Umum atas Aset."Ini adalah wujud nyata sinergi BUMM yang kita lakukan yang bertujuan terbangunnya sinergi dan kerja sama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholders dan para pihak dengan prinsip manfaat dan saling menguntungkan sejalan dengan semangat sinergi BUMN," ujar Asmawi dalam siaran persnta, Sabtu, 7 April 2018.Asmawi menjelaskan, kerja sama ini untuk menetapkan landasan bagi para pihak untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki para pihak."Diharapkan dengan kerja sama ini Askrindo dan para BUMN lainnya dapat menjalankan kegiatan usahanya agar menjadi lebih efektif dan efisien, serta dapat memanfaatkan potensi masing masing perusahaan," ujar Asmawi.Demi menyokong ekonomi digital, Askrindo juga meluncurkan digiAsk, yakni sistem aplikasi Personal Accident Insurance yang berbasis web application dan mobile sehingga dapat diakses atau dijalankan dari berbagai device/media seperti PC, tablet, maupun smartphone dimana pun dan kapan pun."Produk ini sebagai wujud nyata Askrindo melangkah di era digital. Kami bertekad untuk dapat merespons kebutuhan masyarakat yang ingin cepat, tidak mau repot, dan aman dijamin oleh perusahaan yang kredibel. Peluncuran digiAsk juga menunjukkan bahwa Askrindo tidak saja mampu di bidang asuransi kredit atau penjaminan kredit, melainkan juga telah membuka pintu lebih lebar lagi di bisnis asuransi umum," tutupnya.(AHL)