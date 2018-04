Bebas Uang Tunai di IIMS 2018

: Perusahaan e-commerce Bukalapak menghadirkan teknologi di gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2018.Aplikasi Bukalapak mendukung gerakan pemerintah untuk transaksi nontunai serta mendukung pembelian tiket secara online dan penggunaan QR Code yang akan memudahkan calon pembeli ketika melakukan pembelian barang."Sehingga para pengunjung tidak perlu khawatir jika tidak membawa uang tunai dalam jumlah besar untuk berbelanja," kata Associate Vice President of Brand Bukalapak, Ari K Wibowo, ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 19 April 2018.Bukalapak pun menjadi sponsor utama di IIMS 2018 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran pada 19-29 April 2018, dengan mengusung tema 'Your Infinite Automotive Experience'.Selain menghadirkan inovasi teknologi, tutur Ari, Bukalapak juga akan menyuguhkan berbagai macam konten menarik di sepanjang pelaksanaan IIMS 2018. Pengunjung bisa menikmati Bukalapak Area, Bukalapak Lounge, Booth Pelapak After Market dan Pelapak Bukalapak, Bukalapak HelpDesk and Self Counter, BukaMusik, BukaTalks.Kemudian, ada BukaDonor, BukaPlayground, BukaMobil dan BukaMotor, BukaGarasi, BukaKontes, Communite Engagement, 3D Trick Art, dan 360 Photo Camera."Pengunjung tidak perlu khawatir bosan ketika berkunjung ke IIMS 2018. Dengan berbagai kegiatan yang kami hadirkan, diharapkan pengunjung dapat menikmati pameran bersama dengan keluarga," jelas Ari.Pameran IIMS tahun ini merupakan dukungan penuh Bukalapak sebagai perusahaan yang mengedepankan teknologi, akan memberikan pengalaman baru dalam pameran otomotif di Indonesia.(AHL)