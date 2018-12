Struktur BP Batam Dipastikan Tidak Berubah

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan tidak ada perubahan struktur organisasi dari BP Batam, meski figur pemimpin dalam organisasi tersebut telah berubah. Adapun perubahan dalam konteks kepemimpinan diharapkan bisa menekan terjadinya dualisme."Secara konsep tidak ada perubahan di BP Batam, yang berubah hanya Kepala BP Batam dirangkap ex officio Wali Kota Batam," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Rabu, 19 Desember 2018.Ia menjelaskan aturan atau regulasi yang akan mengatur pelaksanaan rangkap jabatan kepala BP Batam secara ex officio Wali Kota Batam sedang disiapkan dan diharapkan selesai sebelum akhir 2018. Susiwijono mengharapkan rangkap kepemimpinan ini bisa memberikan solusi yang efektif untuk mendukung pengembangan kawasan industri Batam kedepannya."Ini momentum penguatan serta melihat ulang struktur organisasi. Saya optimistis, rangkap jabatan menjadi satu ini bisa memberikan kepastian kepada investor," tuturnya.Rapat kabinet terbatas sebelumnya memutuskan Kepala BP Batam dijabat ex officio dengan Wali Kota Batam untuk memberikan solusi atas dualisme kepemimpinan yang terjadi di Batam. Dengan demikian pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam tetap dilakukan BP Batam yang dipimpin ex officio Wali Kota Batam.Tujuan awal pembentukan BP Batam ini untuk menyiapkan kawasan Batam, yang pernah menjadi kawasan Free Trade Zone (FTZ), sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Diharapkan ke depan perekonomian Batam bisa tumbuh lebih maksimal di masa yang akan datang.(ABD)