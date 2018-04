Driver Dikenakan Biaya Pendaftaran GrabBike Rp100 Ribu

: Manajemen GrabBike Indonesia mengenakan tarif Rp100 ribu untuk pendaftar calon mitra GrabBike yang ingin bergabung. Biaya tersebut diperuntukkan mengisi top up dompet credits pengemudi."Rp100 ribu untuk top-up (pengisian ulang) saldo credits driver saat ia lulus ujian," ujar Head of GrabBike Indonesia Richard Aditya di Gor Bendungan Hilir, Jakarta, Jumat, 6 April 2018.Ia menambahkan biaya itu untuk mempermudah pengemudi agar tidak mengisi dompet secara manual. "Pulang dari sini mereka bisa langsung beroperasi," tambahnya.Pada 26 Maret 2018, Grab telah resmi mengumumkan akuisisinya terhadap operasional Uber di Asia Tenggara. Kesepakatan tersebut merupakan yang terbesar yang pernah dijalin antara perusahaan internet di Asia Tenggara.Verifikasi dokumen tersebut meliputi pengisian Surat izin Mengemudi (SIM) tipe C dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Usai melakukan tahap verifikasi dokumen, calon mitra GrabBike akan melakukan tahap seleksi berkendara aman dan pengetahuan terkait peraturan lalu lintas dalam ujian teori dan praktik.Diperkirakan, dalam sehari terdapat 200 calon pengemudi mitra GrabBike yang mendaftar.(AHL)